L'icona dello schermo statunitense ha rotto il silenzio sullo show prodotto da Ryan Murphy ora in streaming commentando la scrittura del personaggio che porta il suo nome. "Le bugie restano online per sempre", ha detto in una lettera al New York Times

Love Story, la serie antologica prodotta da Ryan Murphy sulla vita di John Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, ha catturato l'attenzione del pubblico globale e a tre episodi dal finale non smette di accendere la discussione online tra gli utenti che vogliono sapere sempre di più sulla vera storia del figlio d'America, il ragazzo d'oro, secondogenito del Presidente Kennedy, che morì tragicamente con sua moglie in un incidente aereo nell'estate del 1999.

Insieme al pubblico, è tornata indietro nel tempo anche Daryl Hannah, attrice che fu la compagna di John Kennedy Jr. per diversi anni, chiamata in causa dallo show.

La star americana, che negli anni successivi alla fine della relazione ha sempre mantenuto il più stretto riserbo sull'argomento ed ha evitato di parlare del suo ex partner anche dopo la sua scomparsa, ha rotto il silenzio sul suo passato per chiarire la sua verità.

Hannah: "Le bugie vivono online per sempre" Daryl Hannah ha scritto una lettera al New York Times nella quale spiega le ragioni per cui ha scelto di fare per lei una cosa inedita: intervenire pubblicamente su una faccenda che la riguarda e che riguarda un periodo ancora molto discusso del suo passato: il suo amore con John Kennedy Jr. finito prima che lui iniziasse la storia con Bessette, che diventò poi sua moglie.

Hannah ha ricevuto diversi messaggi da parte del pubblico ma sono quelli degli hater ad averla indotta a parlare.

C'è poi una ulteriore ragione per cui ha deciso di parlare in pubblico della serie: a Hollywood c'è troppa misoginia e il suo personaggio, descritto come l'antagonista, "l'altra donna", è la prova che c'è necessità di andare oltre questi espedienti narrativi fin troppo scontati.

Hannah si è difesa: il personaggio che porta il suo nome, interpretato dall'attrice Dree Hemingway, è fiction, certo (la premessa dello show è proprio quella di essere basata su personaggi e fatti di fantasia), ma la corrispondenza con quella che ha la pretesa di essere la realtà è tale da indurre il pubblico a una (ri)costruzione falsa della storia

"Nell'era digitale le notizie non scompaiono (...) e le bugie vivono online per sempre. (...) Una rappresentazione drammatizzata può diventare, per milioni di spettatori, la versione definitiva della vita di una persona reale”. Inizia così la lettera di Daryl Hannah che ricorda le parole di Jackie Kennedy sulle notizie, al suo tempo, veicolate dai quotidiani e dai media tradizionali.

