Love Story, a New York il contest di sosia di John Kennedy Jr.

Julian DeVincentis, 31 anni, ha vinto a New York nella versione sportiva del figlio minore del presidente John Fitzgerald Kennedy, morto insieme alla moglie Carolyn Bessette il 16 luglio 1999 in un incidente aereo al largo delle coste di Martha’s Vineyard e recentemente tornato sul piccolo schermo grazie alla serie tv di Ryan Murphy
Il primo concorso di sosia di John Fitzgerald Kennedy Jr., il figlio minore del presidente John Fitzgerald Kennedy morto insieme alla moglie Carolyn Bessette il 16 luglio 1999 in un incidente aereo al largo delle coste di Martha’s Vineyard, e recentemente tornato sul piccolo schermo grazie alla serie tv Love Story di Ryan Murphy (che racconta la storia della coppia, interpretata rispettivamente da Paul Anthony Kelly e da Sarah Pidgeon), ha incoronato al Washington Square Park di New York il vincitore: Julian DeVincentis, 31 anni. L’uomo, originario di Stamford, nel Connecticut, ha affrontato la competizione con altri sei aspiranti JFK Jr. mentre la hit del 1991 It Ain’t Over ‘Til It’s Over di Lenny Kravitz risuonava tra il pubblico. Gli sfidanti hanno sfoggiato abiti eleganti, notevoli chiome e abilità sui pattini a rotelle con l’obiettivo di vincere l’ambito titolo e un premio in denario di 250 dollari. In particolare, De Vincentis ha impersonato una versione sportiva di JFK Jr., che indossava una canottiera nera, pantaloncini coordinati, occhiali da sole scuri e un cappellino girato al contrario. Così vestito, ha pattinato tra la folla, mettendo in mostra il fisico scolpito. Proprio lui ha ricevuto il maggior numero di applausi, riconoscimento che ha favorito la sua vittoria come sosia di John-John. “Onestamente pensavo di arrivare secondo o terzo, ma vincere...non pensavo che sarebbe successo”, ha dichiarato al New York Post. Il giorno stesso, De Vincentiis aveva inviato alla madre alcuni selfie, e lei “ha detto che assomigliavo a JFK Jr., il che è divertente perché circa un mese fa...Ha detto che non sono bello come lui, il che è vero, ma dirlo a tuo figlio mi ha fatto male”, ha scherzato. Poi sono arrivate l’incoronazione e le foto con il pubblico. “È davvero un onore essere paragonato a qualcuno come JFK Jr. L’ho ricevuto solo una volta, tre anni fa, sulla West Side Highway. Stavo pattinando e un signore anziano mi ha detto che gli assomigliavo. [JFK Jr.] era una leggenda a pieno titolo”, ha spiegato. Infine, ha ammesso: “Negli ultimi giorni ho fatto una maratona di Love Story. Mi è piaciuto tantissimo”.
IL MITO DELLA COPPIA
Alcuni partecipanti al concorso per sosia di John Fitzgerald Kennedy Jr. hanno raccontato che le loro fidanzate, fan della serie, hanno comprato loro abiti ispirati al protagonista. In gara c’erano anche giovani come Jack Silane, 19 anni, invece spinto dalla sorella. “Ho sempre seguito la storia della famiglia Kennedy”, ha raccontato il ragazzo al New York Post. “E da quando ho iniziato ad appassionarmi di più alla moda, JFK Jr. è sempre stata la mia ispirazione per lo stile”. Enir Radoncic, 24 anni, non ha invece potuto prendere parte alla competizione perché iniziata prima del previsto. Infine, tra il pubblico, Courtney Koleda, 23 anni ha raccontato: “I miei genitori sono cresciuti a New York negli anni Novanta, quindi questa era la loro famiglia reale. Quando avevo nove anni, stavo facendo la spesa con mia madre e lei mi disse: “Lascia che ti mostri una cosa”, e tirò fuori una foto di Carolyn. Mi disse: “Devi apparire [e vestirti] così””, ha ricordato la ragazza, vestita con un completo ispirato a Bessette Kennedy e composto da un dolcevita nero, jeans Levi's, stivali scuri e piccoli occhiali da sole ovali. “Mi piacciono molto le tendenze che circolano su Instagram, come la moda di Carolyn Bessette. Adoro che le donne le stiano abbracciando. E immagina di essere un uomo e pensare di assomigliare a JFK Jr.? Mi piace un sacco”.
