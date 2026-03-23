The Last of Us 3, ecco i volti di due personaggi chiave dei Serafiti

Michelle Mao e Kyriana Kratter si uniscono alla terza stagione della serie HBO nei ruoli di Yara e Lev, personaggi appartenenti al culto dei Serafiti, che si inseriscono nella narrazione della storia dal punto di vista di Abby

Con l'avvicinarsi dell'inizio delle riprese di The Last of Us 3 dalla produzione trapelano sempre più dettagli sulla nuova stagione che svilupperà la storia dal punto di vista di Abby, l'antagonista di Ellie/Bella Ramsey, interpretata da Kaitlyn Dever.

Da qualche settimana, le ultime novità riguardano il cast nel quale si aggiungeranno, come è evidente, personaggi mai visti sullo schermo ma che sono già noti ai giocatori del videogioco dal quale è adattata la serie.

Deadline ha appreso in esclusiva dell'aggiunta al cast di altri volti, quello di Michelle Mao per il personaggio di Yara e di Kyriana Kratter per quello di Lev. Entrambe le attrici hanno preso parte a produzioni recenti e molto popolari.

Yara, Lev e i Serafiti nella storia In The Last of Us 3 il pubblico dello show farà esperienza di un ribaltamento di fronti narrativo e approfondirà la storia di Abby, il personaggio introdotto con la seconda stagione, dal suo punto di vista.

Il pubblico proverà, in pratica, a comprendere le ragioni della ricerca della vendetta da parte di Abby nei confronti di Ellie.

Sappiamo che la sua furia è legata alla perdita di suo padre, il medico delle Luci ucciso da Joel/Pedro Pascal, ma chi è Abby davvero? Come è diventata una combattente sul campo a Seattle?

La terza stagione proverà a rispondere alle molte domande degli spettatori dello show portando sullo schermo i fatti della parte due del videogioco, la cui trama, molto lunga e densa, è stata spezzata in due stagioni televisive.

Da Ellie a Abby e il suo mondo, un universo nel quale ci sono anche Lev e Yara, fratelli appartenenti al culto dei Serafiti, la setta religiosa formatasi dopo la pandemia di Cordyceps e che vive fuori Seattle.

I Serafiti sono ideologicamente contrapposti alle forze paramilitari del WLF che governano la città e a cui Abby e il suo gruppo di amici di uniscono dopo l'assalto all'ospedale di Salt Lake City. Lev diventerà un punto di riferimento importante per Abby. Leggi anche The Last of Us 3, Kaitlyn Dever pronta a tornare nei panni di Abby