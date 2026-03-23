The Last of Us 3, ecco i volti di due personaggi chiave dei Serafiti

Michelle Mao e Kyriana Kratter si uniscono alla terza stagione della serie HBO nei ruoli di Yara e Lev, personaggi appartenenti al culto dei Serafiti, che si inseriscono nella narrazione della storia dal punto di vista di Abby
Con l'avvicinarsi dell'inizio delle riprese di The Last of Us 3 dalla produzione trapelano sempre più dettagli sulla nuova stagione che svilupperà la storia dal punto di vista di Abby, l'antagonista di Ellie/Bella Ramsey, interpretata da Kaitlyn Dever.
Da qualche settimana, le ultime novità riguardano il cast nel quale si aggiungeranno, come è evidente, personaggi mai visti sullo schermo ma che sono già noti ai giocatori del videogioco dal quale è adattata la serie.
Deadline ha appreso in esclusiva dell'aggiunta al cast di altri volti, quello di Michelle Mao per il personaggio di Yara e di Kyriana Kratter per quello di Lev. Entrambe le attrici hanno preso parte a produzioni recenti e molto popolari.
Yara, Lev e i Serafiti nella storia
In The Last of Us 3 il pubblico dello show farà esperienza di un ribaltamento di fronti narrativo e approfondirà la storia di Abby, il personaggio introdotto con la seconda stagione, dal suo punto di vista.
Il pubblico proverà, in pratica, a comprendere le ragioni della ricerca della vendetta da parte di Abby nei confronti di Ellie.
Sappiamo che la sua furia è legata alla perdita di suo padre, il medico delle Luci ucciso da Joel/Pedro Pascal, ma chi è Abby davvero? Come è diventata una combattente sul campo a Seattle?
La terza stagione proverà a rispondere alle molte domande degli spettatori dello show portando sullo schermo i fatti della parte due del videogioco, la cui trama, molto lunga e densa, è stata spezzata in due stagioni televisive.
Da Ellie a Abby e il suo mondo, un universo nel quale ci sono anche Lev e Yara, fratelli appartenenti al culto dei Serafiti, la setta religiosa formatasi dopo la pandemia di Cordyceps e che vive fuori Seattle.
I Serafiti sono ideologicamente contrapposti alle forze paramilitari del WLF che governano la città e a cui Abby e il suo gruppo di amici di uniscono dopo l'assalto all'ospedale di Salt Lake City. Lev diventerà un punto di riferimento importante per Abby.
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Due personaggi centrali per la storia di Abby
Il ruolo di Lev, nella storia di The Last of Us un adolescente transgender, è stato affidato a Kyriana Kratter. L'attrice classe 2010, che abbiamo visto nei panni di KB nella recente serie Star Wars: Skeleton Crew, ha vinto un casting che è stato eseguito seguendo criteri inclusivi, nel rispetto delle caratteristiche del personaggio.
Anche Michelle Mao è apparsa sul piccolo schermo da poco. L'attrice è stata Rosamund Li in Bridgerton 4 ed ha anche recitato nel film A Big Bold Beautiful Journey e nella serie tv Piccoli Brividi.
I due personaggi, con la loro visione personale dei dogmi della setta a cui appartengono, saranno centrali nella formazione di nuovi giudizi del pubblico sul complesso universo morale di The Last of Us costruito nel gioco e replicato sul piccolo schermo.
The Last of Us 3 si girerà in Canada a partire da questa primavera. Gli episodi della nuova stagione debutteranno in tv nella stagione 2027.
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