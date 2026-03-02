Negli episodi 3 e 4 de Il Signore delle Mosche su Sky e NOW, il finale di stagione trasforma l’isola in un teatro di riti, incendi e scontri di potere. Jack Thorne e Marc Munden rileggono il romanzo di William Golding come un viaggio nel cuore di tenebra che parla al presente, tra paura, mascolinità e democrazia fragile

La guerra degli adulti cade sull’isola. Ma i ragazzi non la vedono. Dormono. E forse è proprio questo il punto: la violenza non nasce qui, ma qui trova terreno fertile.

. È un’immagine potentissima, apocalittica. Non è solo un evento atmosferico: è un presagio.

E quando Simon confessa a Ralph il ricordo del padre violento e dice: “Sono un codardo. E lo è anche Jack , il giudizio è duplice. La codardia non è fisica. È emotiva. È rifiutarsi di guardare dentro la propria oscurità.

Quando sono soli, ascolta. Quando ci sono gli altri, lo ignora. Lo respinge. Lo ridicolizza. La soggettiva virata di rosso, dalla forza abbacinante e ipnotiza – anticipa il sacrificio, Rosso come desiderio represso. Rosso come vergogna. Rosso come il sangue.

La serie inserisce un elemento che nel romanzo non c’era: il diario di Simon. Attraverso quei frammenti apprendiamo che lui e Jack erano amici a scuola. Forse qualcosa di più. Un’intimità non nominata, ma percepibile. Simon guarda Jack come si guarda un sole.

Non è un mostro esterno. È un demone oscuro che pulsa dentro ognuno di loro.

. È la voce dell’inconscio collettivo. È la paura che prende forma.

E il gruppo guidato da Jack pare invasato da un delirio aggressivo e lisergico. I ragazzi si dipingono il viso, indossano pelli, maschere . Sembrano la versione infantile dell’esercito allucinato del colonnello Kurtz.

Quando Simon scopre che la creatura è in realtà il cadavere di un pilota impigliato nel paracadute, la rivelazione è limpida. Il mostro non è soprannaturale. È la guerra. È il mondo adulto. È la paura.

Non è un singolo colpo. È una furia condivisa. È la logica del branco.

Mentre si avvicina la tempesta – fuoco e acqua dominano l’episodio, come forze primordiali – Jack trascina i ragazzi in una danza tribale. È un rito.

Il nuovo ordine non ha bisogno di parola. Ha bisogno di potere. E il potere è il fuoco.

“Non sono venuti per la conchiglia,” dice Piggy quando Jack e i suoi attaccano il campo. “Sono venuti per il fuoco. Hanno preso i miei occhiali.”

Nicky o Piggy , come lo apostrofavano i bulli a scuola- – rappresenta la voce della civiltà. La conchiglia è il simbolo del diritto di parola. Ma ormai è un oggetto vuoto.

Il quarto episodio non è solo conseguenza. È resa dei conti.

Ralph è il leader democratico. Il suo potere si fonda sul consenso volontario . Ma il consenso è fragile quando la paura diventa linguaggio politico.

Diversamente dal romanzo, qui Piggy non muore subito. Ha il tempo di stringere la mano a Ralph. Di dirgli che non poteva sapere che sarebbe arrivato ad amarlo tanto.

Quando Ralph e Piggy si presentano al campo di Jack per reclamare gli occhiali e chiedere un’ultima volta udienza , vengono accolti dalla violenza dal gruppo dei cacciatori.

Le immagini sono spettacolari e terrificanti: foresta in fiamme, fumo, rossi saturi, soggettive febbrili. Ancora una volta il richiamo a Apocalypse Now è evidente.

Anche il montaggio contribuisce alla tensione: nei momenti collettivi si fa frammentato, quasi febbrile; nelle scene intime rallenta, lascia spazio ai silenzi. È una regia che sa quando farsi invisibile e quando invece diventare perturbante. E questo equilibrio è uno dei punti di forza della serie.

Il lavoro sulla luce è centrale: il rosso che invade l’inquadratura nei momenti di tensione, il controluce accecante dell’arrivo dell’ufficiale, le ombre che inghiottono i ragazzi durante il rito. L’isola non è mai solo un paesaggio esotico, ma un organismo che respira con i ragazzi . La foresta diventa teatro mentale, specchio della loro progressiva perdita di controllo.

Al di là del discorso simbolico, ciò che colpisce è l’efficacia della messa in scena. La regia sceglie di non spettacolarizzare mai davvero la violenza, ma di farla maturare lentamente, come un’infezione. La macchina da presa resta spesso addosso ai volti, indugia sui dettagli – il sudore, il fango, il tremore delle mani – e costruisce un senso di claustrofobia pur in uno spazio aperto.

Certo, la densità simbolica a tratti può risultare insistita, e alcune suggestioni visive vengono ribadite con forza. Ma è una scelta coerente con l’impianto allegorico dell’opera. Nel complesso, la serie mantiene una linea narrativa chiara, una progressione drammatica ben calibrata e un finale che non tradisce le aspettative. Non è solo un buon adattamento: è un’operazione culturale consapevole.

Nel suo insieme, la serie si rivela un adattamento sorprendentemente compatto. Non è un’operazione illustrativa del romanzo di Golding, ma una rilettura consapevole e aggiornata. Le aggiunte – come il diario di Simon o l’approfondimento del rapporto con Jack – non tradiscono l’opera originale, ma ne amplificano le tensioni latenti.

Il cast: ragazzi bravissimi, senza rete

Se la serie funziona così intensamente, gran parte del merito va agli attori. Sono bravissimi. E lo sono senza rete, perché portano sulle spalle un testo complesso e simbolicamente carico.

L’interprete di Simon (Ike Talbu)restituisce fragilità e inquietudine senza mai cadere nel manierismo. Lo sguardo, più ancora delle parole, racconta il suo conflitto interiore. Jack (Lox Pratt) dal canto suo, è costr uito su una tensione costante: carisma e insicurezza, forza e repressione. Non è un villain monolitico, ma un adolescente che si sta spezzando.

Ralph (Winston Sawyer) riesce a incarnare la fatica della leadership, il peso della responsabilità che diventa isolamento. E Piggy (David McKenna), forse il personaggio più difficile da rendere credibile oggi, è restituito con una dolcezza e una dignità che rendono la sua fine ancora più dolorosa.

La cosa più impressionante è la coralità: nei momenti di gruppo, durante il rito o la caccia, il branco appare credibile, organico. Non sembrano giovani attori che recitano la barbarie. Sembrano ragazzi che la stanno scoprendo. E questo fa la differenza.