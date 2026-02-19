Il Signore delle Mosche, trama e cast della serie Sky Exclusive

Dal 22 febbraio su Sky Atlantic e in streaming su NOW arriva la prima trasposizione televisiva del romanzo di William Golding, uno dei libri più studiati e discussi del Novecento. Non è solo un adattamento: è un esperimento sociale messo in scena, un laboratorio umano dove l’infanzia smette di essere protezione e diventa terreno di battaglia.

La miniserie è composta da quattro episodi da circa un’ora e verrà trasmessa due alla settimana fino al finale del 1° marzo.

Scritta dal pluripremiato Jack Thorne e diretta da Marc Munden, la serie Il signore delle mosche ha debuttato in anteprima mondiale alla 76ª Berlinale prima della distribuzione televisiva.