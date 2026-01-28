Morbo K, il cast della fiction con Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera. FOTO
La nuova miniserie proposta da Rai 1 in due serate, 27 gennaio e 28 gennaio alle 21.30, riporta alla luce una pagina poco conosciuta della storia italiana. Il racconto si muove nella Roma occupata dove, per proteggere le famiglie del ghetto ebraico dai rastrellamenti, il professor Prati isola un reparto dell'Ospedale Fatebenefratelli inventando una finta malattia letale al fine di spaventare e tenere lontani i nazisti. Scopriamo chi sono gli attori