La stanza di Mariana, il film evento per il Giorno della Memoria

C’è un modo di raccontare la Shoah che non passa attraverso l’orrore mostrato, ma attraverso l’orrore percepito. La stanza di Mariana , il nuovo film di Emmanuel Finkiel , appartiene a questa linea fragile e necessaria del cinema della memoria: quella che restringe il campo, riduce lo spazio, abbassa il volume, e affida tutto allo sguardo. In uscita nelle sale italiane come film evento nei giorni 27, 28 e 29 gennaio 2026 , in occasione del Giorno della Memoria, il film è tratto dal romanzo Fiori nelle tenebre di Fiori nelle tenebre , edito in Italia da Guanda, e distribuito da Movies Inspired .

Uno sguardo bambino, un mondo fuori campo

Il protagonista è Hugo, un bambino di dodici anni costretto a trascorrere oltre un anno nascosto in una stanzetta segreta all’interno di un bordello, mentre fuori infuria la Seconda guerra mondiale. Il mondo, per lui, arriva filtrato: attraverso fessure nel legno, rumori ovattati, voci spezzate, passi improvvisi. Finkiel costruisce il film interamente su questo scarto tra dentro e fuori, tra ciò che è visibile e ciò che resta immaginato. L’Olocausto non è mai spettacolo: è una presenza che preme, che incombe, che si avverte senza essere mostrata.

È una scelta precisa, radicale, che traduce in immagini la lezione letteraria di Aharon Appelfeld, autore sopravvissuto alla Shoah, fuggito da un campo di sterminio nazista e capace, nei suoi romanzi, di raccontare la guerra come un’esperienza interiore prima ancora che storica. Fiori nelle tenebre non è un libro sull’orrore, ma sulla sopravvivenza emotiva; il film ne raccoglie l’eredità con