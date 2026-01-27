Introduzione

La memoria storica della Resistenza italiana non è fatta soltanto di azioni armate e scontri diretti. Esistono vicende in cui l’opposizione al nazifascismo ha assunto forme silenziose ma decisive, costruite sull’ingegno, sulla responsabilità morale e sulla solidarietà umana.

È in questo solco che si inserisce Morbo K, la nuova miniserie evento proposta da Rai 1 in due serate, oggi 27 gennaio e domani 28 gennaio 21.30, che riporta alla luce una pagina poco conosciuta della storia italiana. Il racconto si muove nella Roma occupata, dove la paura domina le strade e la finzione diventa uno strumento di salvezza, ricordando che anche nei momenti più bui qualcuno ha avuto il coraggio di dire “no”.



Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Morbo K, la miniserie che mostra la Resistenza che passa dalla medicina. Dalla trama al cast, ecco ciò che bisogna conoscere.