God of War, la star di Boots Max Parker presterà il volto a Heimdall

Parker lavorerà al fianco del protagonista già annunciato, Ryan Hurst , nei panni di Kratos. Teresa Palmer sarà invece Phoebe/Sif, moglie di Thor e dea della famiglia.

Max Parker interpreterà Heimdall, guardiano di Asgard e uno dei figli di Odino . Dio della sorveglianza nella mitologia norrena, ha sensi acutissimi ed è armato di una spada magica. Bello e dinamico, si sente poco apprezzato dal padre e sottovalutato dal resto della famiglia. Di conseguenza, è costantemente alla ricerca di modi per migliorare la sua posizione nella gerarchia e accrescere il suo prestigio e il suo potere.

La serie tv

God of War segue le vicende di padre e figlio, Kratos e Atreus, mentre intraprendono un viaggio per spargere le ceneri di Faye. Attraverso le loro avventure, Kratos cerca di insegnare al figlio come essere un dio migliore, mentre Atreus cerca di insegnare al padre come essere un essere umano migliore.

Kratos, il personaggio principale della serie, è spartano di nascita ed è un dio per natura. Cresciuto in una cultura marziale, ha stretto un patto fatale con Ares, il dio greco della guerra, perdendo la sua anima in cambio della vittoria in battaglia.

Nel corso di dieci videogiochi, Kratos ha sconfitto mortali, creature e dei. Nel frattempo, è diventato un personaggio iconico nella cultura pop, noto per la sua natura stoica, le sue indiscusse abilità di combattimento e il suo tragico passato.

Chi è Max Parker

Parker è reduce dalla serie Netflix Boots, l'ultimo progetto del leggendario produttore Norman Lear. Qui l'attore interpreta il sergente Liam Robert Sullivan, un ruolo che gli è valso il Visibility Award della Human Rights Campaign, a riconoscimento dell'impatto e della visibilità che il suo lavoro ha portato in termini di visibilità su una piattaforma globale per la comunità LGBTQ+.