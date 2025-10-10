Boots, trama e cast della serie tv teen Lgbtq+ ambientata tra i marine

Cameron Cope, vittima di bullismo e di un rapporto complesso con la sua famiglia, decide impulsivamente di arruolarsi nei Marines per sfuggire dal suo passato e ottenere finalmente il suo riscatto. Accanto a lui, Ray McAffey si unisce all’addestramento. Durante il percorso nella base, i due – insieme a una compagnia di reclute – affrontano prove fisiche estenuanti, gerarchie rigidissime e un contesto in cui si è costretti spesso a nascondere il vero sé.

I personaggi intrecciano alleanze inattese, speranze e conflitti interiori dove le sfide non sono solo esterne: il campo diventa lo specchio delle paure, dei desideri, e delle contraddizioni che ciascuno porta dentro. Alla fine, Cam dovrà decidere fino a che punto è disposto ad arrivare e soprattutto a quale prezzo.