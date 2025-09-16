Beautiful, nei nuovi episodi Usa primo personaggio gay maschile

L'iconica soap opera, in onda negli Stati Uniti con gli episodi della trentanovesima stagione, si apre ancora di più all'universo queer con l'aggiunta nel cast di Harrison Cone, interprete di un personaggio omosessuale, protagonista della prima love story tra due uomini

Negli Stati Uniti Beautiful è ricominciato, come sempre a fine estate, con gli episodi della 39esima stagione con importanti novità, anticipate da Deadline.

Per la prima volta, nella sceneggiatura compare una relazione tra due uomini, nello specifico, tra Christian Weissmann, il già noto interprete di Remy Pryce, e un nuovo personaggio, il cui nome è ancora da scoprire, che avrà il volto di Harrison Cone, attore statunitese che è già apparso nelle serie Hacks e L'estate nei tuoi occhi.

La storyline è del tutto inedita per la soap opera che, in anni recenti, si era già aperta all'universo queer con l'introduzione di una love story tra due donne e di un personaggio trasgender.

Negli USA siamo alla vigilia del debutto di Cone sul piccolo schermo - la messa in onda dell'episodio in cui viene introdotto il suo personaggio è prevista per il 16 settembre. In Italia vedremo questi sviluppi, come di consueto, tra circa un anno.

Il nuovo amore di Remy Pryce I fan di Beautiful in tutto il mondo vedranno presto grandi novità nella grande epopea della famiglia Forrester e delle persone che le gravitano attorno.

Alla Forrester Creations sta per arrivare un giovane aspirante stilista che intreccerà una relazione con Remy Pryce, ex stalker di Electra (Laneya Grace).

La storia d'amore tra due personaggi maschili è una vera novità per la longeva soap opera che nei suoi quasi quarant'anni di vita (il primo episodio è del 1987) ha dato spazio solo in anni recenti alle relazioni arcobaleno.

Ancora non sono stati resi noti i dettagli sul nuovo personaggio ma secondo le indiscrezioni della stampa a stelle e strisce potrebbe trattarsi di Jack Marone, figlio biologico di Nick Marone e Brooke Logan, nato da madre surrogata, un aspirante designer impegnato negli studi alla Forrester International di Parigi.

Beautiful si apre all'universo queer L'introduzione di una storia d'amore tra due uomini segna una svolta importante per Beautiful che solo nel 2012 aveva mostrato sullo schermo gli sviluppi di una realzione tra due donne.

In quel caso, la trama si era arricchita della relazione sentimentale tra Karen Spencer (l'attrice Joanna Johnson) e Danielle Spencer (Crystal Chappell). Le due donne, prima solo amiche, erano poi diventate madri di Caroline Spencer Jr.

Nel 2015 fu invece la volta di Maya Avant, attrice che oggi si dichiara queer, cui fu affidato il primo personaggio transgender di Beautiful, il primo nella storia del day-time della televisione americana.

La vicenda degli Avant, la famiglia di Maya, (anche la prima afroamericana della storia di Beautiful) terminò nel 2019 con l'uscita di scena del personaggio.