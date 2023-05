Sorridente, gentile, l’atteggiamento non è quello da star anche se l’aspetto sì, 71 anni portati con furore e non è un modo di dire. Ronn Moss arriva negli studi di Sky Tg 24, dopo aver posato stretto mani e posato a favore di smartphone, con chiunque lo chiedesse, con naturalezza si mette a favore di telecamera per l’intervista: "Adesso vivo per molti mesi dell’anno in Puglia, ci spiega, abbiamo fatto un film che si intitola Viaggio a sorpresa, circa un anno e mezzo fa, è una commedia romantica, è una sorta di cartolina per ringraziare la Puglia, un tributo alla Puglia. La musica del film è mia, così ho lavorato su quelle canzoni e ho aggiunto altri brani per realizzare un album e questo è il mio nuovo album dal titolo Surprise trip love. Il sound è rock and roll, sono ballad, sono molto fiero dei miei testi”. Per 25 anni lui è stato il volto e la voce di Ridge Forrester protagonista della soap “Beautiful”, un ruolo che lo ha fatto entrare nelle case non solo, italiane lo ha reso uno dei volti più amati della tv: “Molti in Italia non lo sanno, mi conoscono solo come Ridge di Beautiful”, sottolinea, ho iniziato quando avevo 11 anni a 12 lavoravo nelle feste, ero un batterista…Ho iniziato da musicista e non ho mai smesso di esserlo anche durante Beautiful. Mi piace fare tutto, adesso creativamente parlando vedo il mondo aperto, pieno di opportunità e mi piace. Non ho avuto questo tipo di esperienza quando ero sul set di Beautiful. Potevo fare solo quello”.

L’attore, il musicista, l’uomo e Vasco Rossi

La nostra conversazione continua, ci parla del suo grande amore per l’Italia, per le sue bellezze, il cibo e le persone, afferma di sentire un legame speciale con il nostro Paese quasi ancestrale. Ovviamente non nasconde di avere, come chiunque, dei rimpianti ma è anche consapevole che tutto il suo percorso di vita lo ha portato dove si trova adesso ed è particolarmente felice del suo nuovo album, di poter unire il mestiere di attore con quello di musicista insomma della stagione che sta vivendo: ”Mi descriverei come una persona zen più che una “bombastica” celebrità, sono più meditativo, la mia musica rivela molto di me”. E ancora:” Vorrei lavorare, forse la gente non se lo aspetta, con Vasco Rossi, mi piace la sua storia, da dove è partito, cosa gli è accaduto e dove è arrivato…”

Dal 26 giugno Ronn Moss sarà in tour con la sua band italiana si inizia con la Puglia, due settimane in Sicilia, poi in giro per l’Italia e non solo