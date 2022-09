Ronn Moss dedica un inno alla regione che ama, Vado a Vivere in Puglia

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Il nuovo inno alla Puglia è tratto dal film Viaggio a sorpresa e si intitola Vado a Vivere in Puglia. Ron Moss ci propone una canzone dedicata alla sua amata Puglia insieme al ritorno di Tiziano Cavaliere, scenografo, produttore cinematografico e cantautore.



Ronn Moss è un attore, musicista e cantante statunitense, conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful, che ha interpretato dal 1987 al 2012. Ronald Montague Moss, questo il vero nome, è nato a Los Angeles, 4 marzo 1952 ed è un attore, musicista e cantante statunitense, conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful, che ha interpretato dal 1987 al 2012. Nel 1976 Ronn Moss debutta nel mondo dello spettacolo come musicista, fa parte del gruppo musicale Player che scala le classifiche del 1978 con il singolo Baby Come Back. Dopo aver lasciato i Player nel 1995, incide l’album Electric Shadow con Peter Beckett. Nel 1987 viene scelto per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera cult Beautiful, personaggio che interpreta per ben 25 anni sino al 2012 (2013 in Italia). Nel frattempo esce il suo primo album da solista I’m Your Man, al quale segue tre anni dopo Uncovered. Sebbene la celebre soap lo abbia consacrato alla fama internazionale, la carriera televisiva e cinematografica di Ronn Moss è ricca di altre partecipazioni, anche italiane. Da Christmas in love di Neri Parenti nel 2004, a Ballando con le stelle nel 2010. L’attore ha gareggiato nella trasmissione di Milly Carlucci insieme alla ballerina Sara Di Vaira classificandosi al secondo posto. Tra le pellicole internazionali emerge la sua interpretazione del conte Dracula in Her Morbid Desier, pellicola del 2007 di Edward L. Plumb. Mentre l’anno successivo è tra i doppiatori, insieme a Miley Cyrus e John Travolta, del film Disney Bolt – Un eroe a quattro zampe. Nel 2021 ha preso parte anche al programma di Canale 5 Star in the Star, venendo però eliminato alla seconda puntata.