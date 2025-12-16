Rachael Carpani, l'attrice di N.C.I.S. Los Angeles è morta a 45 anni

Il mondo del cinema e della televisione piange l’attrice australiana, che si è spenta lasciando un profondo vuoto tra colleghi, familiari e pubblico. La notizia della scomparsa, avvenuta in modo inatteso, è stata comunicata dalla famiglia con parole cariche di dolore, dando avvio a un’ondata di messaggi di cordoglio e ricordi da parte di fan e addetti ai lavori

Addio a Rachael Carpani, attrice australiana conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione alla serie televisiva N.C.I.S. Il mondo del cinema e della televisione piange la dipartita della star australiana, che si è spenta all’età di 45 anni, lasciando un profondo vuoto tra colleghi, familiari e pubblico. La notizia della morte, avvenuta in modo inatteso ma sereno (come fanno sapere in queste ore i media statunitensi), è stata comunicata dalla famiglia con parole cariche di dolore, dando avvio a un’ondata di messaggi di cordoglio e ricordi da parte di fan e addetti ai lavori.

L'annuncio della famiglia e le circostanze della morte La comunicazione ufficiale della morte di Carpani è arrivata lunedì 15 dicembre attraverso Instagram, dove Georgia, sorella di Rachael Carpani, ha condiviso una dichiarazione firmata dai genitori, Tony e Gael Carpani. Nel messaggio si legge: "È con grande tristezza che Tony e Gael Carpani annunciano che la loro bellissima figlia, l'amata attrice australiana Rachael Carpani, è venuta a mancare inaspettatamente ma pacificamente dopo una lunga battaglia contro una malattia cronica, nelle prime ore di domenica 7 dicembre". La famiglia ha inoltre specificato che il funerale si terrà venerdì 19 dicembre 2025 e sarà una cerimonia privata, riservata ai familiari più stretti e agli amici intimi. Nel testo pubblicato sui social viene infine espresso il desiderio di mantenere la massima riservatezza in questo momento particolarmente difficile, precisando che non seguiranno ulteriori dichiarazioni.

Una carriera tra Australia e Stati Uniti Rachael Carpani era conosciuta soprattutto per il ruolo di Jodi Fountain nella serie televisiva australiana McLeod's Daughters, interpretato dal 2001 al 2009. Quel personaggio le aveva garantito una grande popolarità, rendendola un volto familiare per il pubblico e consolidando la sua posizione nel panorama televisivo australiano. Nel corso degli anni, l'attrice aveva ampliato il proprio percorso professionale partecipando anche a numerose produzioni statunitensi. Tra queste figurano N.C.I.S: Los Angeles, The Rachels, If There Be Thorns e The Glades. Aveva inoltre ricoperto il ruolo principale nella serie di Lifetime Against the Wall, dimostrando una notevole versatilità interpretativa.

Il cinema e le apparizioni pubbliche Oltre alla televisione, Rachael Carpani aveva lavorato anche per il grande schermo. Nel 2009 aveva recitato nel film Triangle accanto a Liam Hemsworth, aggiungendo un ulteriore tassello alla sua carriera internazionale. Nel corso degli anni, l'attrice era spesso presente a eventi legati al mondo dello spettacolo, come dimostrano le sue partecipazioni a iniziative dell'Australian Theatre Company e alla settima edizione degli AACTA Awards, svoltasi il 6 dicembre 2017 a Sydney, in Australia.

Il ricordo affettuoso della sorella Georgia Pochi mesi prima della scomparsa, nell’agosto scorso, Georgia Carpani aveva dedicato alla sorella Rachael un messaggio particolarmente affettuoso in occasione del suo compleanno. Nel post, accompagnato da immagini che ritraevano Rachael sorridente con un drink in mano e concentrata mentre lavorava al computer, la sorella scriveva: “Che sia elegante e pronta per uscire o a casa a lavorare, è la donna più bella che io conosca. Buonissimo compleanno alla mia splendida sorella @rachcarpani. Porti così tanta luce e gioia e ti vogliamo immensamente bene!”.

Parole che oggi assumono un valore ancora più intenso, diventando una testimonianza pubblica del legame profondo che univa le due sorelle.