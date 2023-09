David McCallum, attore di NCIS, è morto all'età di 90 anni

L'interprete, che nella serie tv poliziesca ha ricoperto il ruolo del Dottor Donald Mallard, si è spento il 25 settembre al Presbyterian Hospital di New York per cause naturali

David McCallum, interprete del Dottor Donald Mallard nella serie tv poliziesca NCIS – Unità anticrimine, è morto per cause naturali il 25 settembre al Presbyterian Hospital di New York all’età di 90 anni. “Era il padre più gentile, più forte, più paziente e più amorevole” ha dichiarato a People il figlio Peter. “Ha sempre anteposto la famiglia a sé stesso. Attendeva con ansia ogni occasione per incontrare i suoi nipoti e aveva un legame unico con ciascuno di loro”, tanto da condurre "profonde conversazioni filosofiche" con il nipote Whit, 9 anni, durante le feste di famiglia. Il figlio ha proseguito: “Era un vero uomo rinascimentale: era affascinato dalla scienza e dalla cultura e trasformava queste passioni in conoscenza. Per esempio, era in grado di dirigere un’orchestra sinfonica e (se necessario) poteva eseguire un’autopsia, grazie ai suoi studi decennali per il suo ruolo nell’NCIS”. Peter ha ricordato anche il profondo legame tra i genitori: "Dopo essere tornato dall'ospedale al loro appartamento, ho chiesto a mia madre se stesse bene prima che andasse a dormire. La sua risposta è stata semplicemente, "sì. Ma vorrei che avessimo la possibilità di invecchiare insieme". Lei ha 79 anni, e papà ne ha appena compiuti 90. L'onestà in quell'emozione mostra quanto vivaci fossero la loro splendida relazione e le loro vite quotidiana e che in qualche modo, anche a 90 anni, papà non è mai invecchiato".

L’ADDIO DEI PRODUTTORI ESECUTIVI Anche Steven D. Binder e David North, produttori esecutivi della serie, hanno espresso cordoglio per la scomparsa di McCallum. “Per oltre vent’anni, David McCallum ha conquistato il pubblico di tutto il mondo interpretando il saggio, eccentrico e talvolta enigmatico dottor Donald “Ducky” Mallard. Ma per quanto i suoi fan lo abbiano amato, coloro che hanno lavorato fianco a fianco con David lo hanno amato ancora di più. Era uno studioso e un gentiluomo, sempre cortese, un professionista consumato e mai uno che si lasciasse sfuggire una battuta. Fin dal primo giorno è stato un onore lavorare con lui e non ci ha mai deluso. Era, semplicemente, una leggenda. Era anche una famiglia e ci mancherà molto”. approfondimento NCIS, Los Angeles, la quattordicesima stagione sarà l'ultima

VITA E CARRIERA Nato il 19 settembre 1933 a Glasgow, in Scozia, McCallum ha studiato alla Royal Academy of Dramatic Arts di Londra. L’attore ha recitato nei film Titanic, latitudine 41 nord del 1958, La grande fuga del 1963 e La più grande storia mai raccontata del 1965, ma in quegli stessi anni ha ottenuto la consacrazione definitiva grazie alla serie tv Organizzazione U.N.C.L.E.. Nello show, che ha debuttato nel 1964, Robert Vaughn interpretava Napoleon Solo, un agente della segreta e tecnologica squadra di combattenti del crimine nota come United Network Command for Law and Enforcement. McCallum recitava nei panni di Illya Kuryakin, la spalla russa di Solo, ruolo per il quale l'attore ha ottenuto due nomination agli Emmy e una ai Golden Globes. I due attori si sono riuniti nel 1983 nel film televisivo d’azione Return of the Man from U.N.C.L.E.: The Fifteen-Years-Later Affair, basato sulla serie originale e nel quale gli agenti protagonisti sono tornati per salvare il mondo ancora una volta. Nel 2003 McCallum ha debuttato nella serie tv NCIS – Unità anticrimine, dove ha interpretato il medico legale del Naval Criminal Investigation Service Donald “Ducky” Mallard. approfondimento Angus Cloud, svelata la causa della morte dell'attore di Euphoria