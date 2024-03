NCIS, in arrivo una serie spin-off sui personaggi di Tony e Ziva

Gli attori Michael Weatherly e Cote de Pablo torneranno nei panni degli agenti speciali Ziva David e Anthony "Tony" DiNozzo in un nuovo spin-off di NCIS che si preannuncia "ricco di azione". La serie, per ora senza titolo, inizierà la produzione in Europa quest'anno, secondo quanto annunciato mercoledì 28 febbraio 2024 dalla piattaforma di streaming Paramount+

Fan di NCIS e soprattutto fan di due personaggi in particolare di NCIS, in arrivo per voi c’è una buona notizia. E una buona nuova serie.

Entro la fine di quest’anno, infatti, incomincerà la produzione di una serie spin-off sui personaggi molto amati di NCIS Tony e Ziva.

La nuova serie televisiva sarà composta da 10 episodi e vedrà de Pablo, 44 anni, e Weatherly, 55 anni, condividere lo schermo per la prima volta dopo un decennio.