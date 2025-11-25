All's Fair, la serie con Kim Kardashian rinnovata per la stagione 2

Kim Kardashian, al centro del progetto, ha sfruttato ironicamente l’ondata di critiche, rilanciando su Instagram con la battuta ironica: “Avete già guardato la serie più acclamata dalla critica dell’anno!?!?!?”. Anche Glenn Close, coinvolta nella serie, ha partecipato allo scherzo evocando il disegno parodico Critic-Bunny Stew, ispirato al suo celebre film Attrazione fatale (Fatal Attraction).

Il rinnovo anticipato di All’s Fair giunge infatti in un momento particolare per la serie televisiva. Nonostante le recensioni feroci e un misero 3% su Rotten Tomatoes, il debutto ha raggiunto risultati sorprendenti, diventando la première di una serie scripted originale Hulu più vista negli ultimi tre anni. Il servizio di streaming ha comunicato che nei primi tre giorni di disponibilità globale la produzione ha registrato 3,2 milioni di visualizzazioni.

La piattaforma Hulu ha deciso di proseguire con una nuova stagione di All’s Fair , il legal drama creato da Ryan Murphy e interpretato da Kim Kardashian.

Tra il 14 e il 20 novembre, con la pubblicazione dell’episodio 5, sono state registrate 636.059 visualizzazioni, confermando il tredicesimo posto secondo i dati Luminate.

Dal 7 al 13 novembre, con l’uscita del quarto episodio — il primo dopo il rilascio iniziale dei primi tre — All’s Fair è salita dal quindicesimo al tredicesimo posto, arrivando a 3,85 milioni di ore viste e totalizzando 1,33 milioni di visualizzazioni. In quella settimana la serie si è posizionata quarta, dietro a All Her Fault di Peacock, Death by Lightning su Netflix e Pluribus su Apple.

Nonostante la controversa accoglienza critica, la serie All's Fair, in nove episodi, è riuscita a imporsi tra i titoli più visti nella sua settimana di debutto, entrando nella Top 15 Luminate e ottenendo 2,61 milioni di ore visualizzate negli Stati Uniti tra il 31 ottobre e il 6 novembre.

Il cast ricorrente comprende Judith Light, O-T Fagbenle, Armani Barrett, Jamarcus Kilgore, Joshua Suiter, Ed O’Neill e Hari Nef. Numerosi anche i volti noti che compaiono come guest star, tra cui Grace Gummer, Kate Berlant, Elizabeth Berkley Lauren, Jack Davenport, Jessica Simpson, Jennifer Jason Leigh e Brooke Shields. La prima stagione si concluderà il 9 dicembre 2025 con un finale articolato in due episodi.

Il racconto segue una serie di separazioni ad alto rischio, intrighi personali, segreti che riaffiorano e alleanze instabili sia nelle aule di tribunale che nella vita privata delle protagoniste, mentre la rivalità con Carrington Lane, interpretata da Sarah Paulson, diventa sempre più intensa.

Durante la première di Los Angeles, Murphy ha spiegato: “Questo show è iniziato con Dana Walden, come tutto nella mia carriera negli ultimi vent’anni”. Ha raccontato che il progetto ha preso forma quando espresse il desiderio di conoscere Kris Jenner e Kim Kardashian. Walden organizzò una cena, durante la quale Murphy presentò una proposta nel campo dei reality, un passo inconsueto per lui. Anche se Jenner e Kardashian non si mostrarono particolarmente entusiaste dell’idea iniziale, quell’incontro portò Murphy a scrivere un ruolo per Kardashian nella stagione 12 di American Horror Story, aprendo la strada alla creazione di All’s Fair.

La nascita di All’s Fair è legata a un incontro orchestrato da Dana Walden, Co-Chairman di Disney Entertainment. Walden ha messo in contatto Murphy con Kris Jenner, madre di Kim Kardashian.

Le parole di Kim Kardashian

Kim Kardashian, che di recente non ha superato l’esame della California bar exam (l'esame di abilitazione alla professione forense dello Stato della California, una prova scritta che i candidati devono superare per diventare avvocati autorizzati a praticare la legge in quello stato, ndr), ha dichiarato che l’esperienza con la serie le ha mostrato quanto sia possibile oltrepassare confini considerati invalicabili. “Non ci sono davvero limiti nella vita”, ha affermato.

In un’intervista al magazine statunitense Deadline ha aggiunto: “Non ho mai sentito di dover restare intrappolata in una scatola che mi impedisse di fare ciò che volevo, o almeno provarci”. Ha ribadito che non esistono limiti di età o barriere invalicabili: tutto ciò che si desidera tentare merita un tentativo. “Non c’è un limite di età. Non ci sono barriere. Qualsiasi cosa tu voglia fare, provaci. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere? Buttati. Inizia. Fallo”.