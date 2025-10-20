Boots, il Pentagono si scaglia contro la serie tv: “Spazzatura woke"

Netflix si trova al centro di una controversia dopo il successo della serie che racconta la storia di un giovane gay arruolatosi nel Corpo dei Marines negli anni ’90. Il dramma, basato sul memoir del 2015 di Greg Cope White, intitolato “The Pink Marine”, è stato definito dal Pentagono “spazzatura woke”, innescando un acceso dibattito tra istituzioni, critici e spettatori

Boots segue le vicende di un adolescente che nasconde la propria identità sessuale mentre affronta la disciplina e le difficoltà della vita militare. La serie tv esplora le tensioni interne e le discriminazioni presenti nell’esercito statunitense negli anni ’90, pur offrendo una rappresentazione della fraternità e della solidarietà tra i militari. Nonostante l’ambientazione storica, i temi trattati trovano un sorprendente riscontro nella realtà contemporanea, rivelando come le sfide legate all’inclusione siano ancora rilevanti oggi. Si tratta di un racconto di coraggio e identità.

Le critiche ufficiali del Pentagono

Il portavoce del Pentagono, Kingsley Wilson, ha espresso una dura presa di posizione contro la serie tv, in un comunicato pubblicato originariamente dal magazine statunitense Entertainment Weekly. Wilson ha sottolineato che “sotto la presidenza Trump e il segretario [Pete] Hegseth, l’esercito statunitense sta tornando a rafforzare l’etica del guerriero. I nostri standard, in ogni settore, sono di élite, uniformi e neutrali rispetto al sesso, perché il peso di uno zaino o di un essere umano non considera se sei un uomo, una donna, gay o eterosessuale”.

Wilson ha poi aggiunto una critica esplicita a Netflix: “Non comprometteremo i nostri standard per soddisfare un’agenda ideologica, a differenza di Netflix, la cui dirigenza produce costantemente e propina spazzatura woke al proprio pubblico e ai bambini”.