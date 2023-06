Elemental, Lake Ripple è il 1° personaggio non-binario di Disney Pixar

Il film segna un'importante prima volta nella lunga storia dello studio di animazione. L'attore Kai Ava Hauser, anch'egli non binario (usa il pronome “loro”) ha annunciato con grande entusiasmo sui social media il proprio coinvolgimento: "Devo interpretare il primo personaggio non binario della Pixar! Lake Ripple! Do la voce a Lake nel nuovo film [Elemental]!”

L'attore statunitense Kai Ava Hauser, anch'egli non binario (usa il pronome “loro”) ha annunciato con grande entusiasmo sui social media il suo coinvolgimento: "Devo interpretare il primo personaggio non binario della Pixar! Lake Ripple! Do la voce a Lake nel nuovo film [Elemental]! Lo vedrò nei cinema stasera con i miei amici”. Lake, che appare brevemente nel film, è il figlio più giovane della famiglia Ripple, fratello di Wade e Alan Ripple. Kai Ava Hauser ha già doppiato il videogioco Cleo - A Pirate's Tale di Christoph Schultz, e più recentemente ha doppiato Aria nella serie animata di Newgrounds e YouTube Spooky Month. Pixar si unisce dunque alla spinta per l'inclusività LGBTQ+: l’inclusione di Lake Ripple in Elemental segnala un’ulteriore impegno dell'industria dell'animazione per la normalizzazione del genere e della sessualità nei film. Elemental parla di accettazione e inclusione, sia a livello sessuale sia sul piano sociale. L’integrazione tra comunità di culture diverse; i migranti di seconda generazione e la necessità di affermare la propria identità diversa da quella delle origini; la diversità che diventa ricchezza e non più ostacolo sono alcuni dei temi che rendono questo film ancora più prezioso.

Elemental è diretto da Peter Sohn (The Good Dinosaur), mentre la sceneggiatura è opera di John Hoberg, Kat Likkel e Brenda Hsueh. Il cast vocale riginale di Elemental include Hauser, Ronnie Del Carmen (Bernie), Shila Ommi (Cinder), Wendi McLendon-Covey (Gale), Catherine O'Hara e altri.

Nell’edizione italiana, invece, i doppiatori sono Valentina Romani per Ember Lumen, Anita Patriarca per Ember Lumen (bambina), Stefano De Martino per Wade Ripple, Serra Yılmaz per Cinder Lumen, Hal Yamanouchi per Bernie Lumen, Francesco Bagnaia per Pecco e Francesco Raffaeli per Clod.



Al centro del film c’è Element City. Gli abitanti della moderna metropoli - composta da fuoco, acqua, terra e aria - vivono insieme, in pace, ma c’è una regola ferrea: non possono mescolarsi tra di loro. Tra i cittadini c’è la fumantina Ember, una ragazza di fuoco che non riesce a controllare la rabbia. Figlia di un immigrato dalla Terra del Fuoco, è destinata a ereditare Il Focolare, il negozio di famiglia dove tutto è a tema fuoco. Un giorno però conosce Wade, giovane ispettore che potrebbe fare chiudere l'attività. Lui è un ragazzo d'acqua romantico e divertente. Lui è acqua e lei è fuoco, dunque non dovrebbero neppure essere amici: ma nonostante le diversità, i due scopriranno di avere molto in comune.

Elemental è pellicola sul diverso - diverso sotto ogni aspetto - che è molto importante in una società in cui, nonostante le spinte verso l'inclusione, il diverso rimane spesso qualcosa di percepito come acerrimo nemico.