La star di "Queer as Folk" apparirà in "Star Trek: Strange New Worlds" interpretando il dottor Aspen, un personaggio non binario. Lo rivela in esclusiva il giornalista Adam B. Vary su Variety. Keitel, che è una donna trans, apparirà nell'episodio del 16 giugno della prima stagione dello show (attualmente in streaming su Paramount+). A dirigere l'episodio c'è il regista trans Sydney Freeland

La star di "Queer as Folk”, Jesse James Keitel, reciterà in "Star Trek: Strange New Worlds”: interpreterà il dottor Aspen, un personaggio non binario, come rivela in esclusiva il giornalista Adam B. Vary su Variety.

Keitel, che è una donna trans, apparirà con un ruolo da guest star nell'episodio del 16 giugno della prima stagione dello show (attualmente in streaming su Paramount+).



Il suo dottor Aspen nella diegesi della serie TV era un tempo un consigliere della Flotta Stellare che ha poi deciso di cambiare carriera, lavorando come operatore umanitario.



L’episodio in cui comparirà questo personaggio è stato diretto dal regista trans Sydney Freeland. Secondo quanto rivela Variety, “il dottor Aspen svilupperà un legame sorprendente con Spock”. Quest'ultimo sarà interpretato dall'attore Ethan Peck.



Questo ruolo per cui è stato scritturato Keitel continua gli sforzi per espandere la rappresentazione LGBTQ in Star Trek.



Quando "Star Trek: Discovery" è stato lanciato nel 2017, la serie includeva la prima coppia omosessuale del franchise, composta dal tenente Paul Stamets (interpretato da Anthony Rapp) e dal dottor Hugh Culber (Wilson Cruz).

Tre anni dopo, nel 2020, "Discovery" ha accolto sul set Blu Del Barrio (nel ruolo di Adira) e Ian Alexander (nei panni di Grey), i primi personaggi esplicitamente non binari e transgender.



In "Star Trek: Picard", poi, Raffi Musiker (Michelle Hurd) e Seven of Nine (Jeri Ryan) hanno una relazione omosessuale, mentre nell'episodio più recente di "Strange New Worlds" Christine Chapel (Jess Bush) parla di incontri con uomini e donne.



Jesse James Keitel è la star di "Queer as Folk" e anche di "Big Sky".

Il suo successo è dovuto proprio al suo ruolo in quest'ultima, la serie televisiva della ABC “Big Sky”. Keitel ha fatto proprio la storia, dato che quella serie è stato il primo show televisivo seriale trasmesso in prima serata a introdurre un personaggio apertamente trans.



Jesse James Keitel ha recitato anche nel revival di Peacock di "Queer as Folk", che debutterà domani, il 9 giugno. Tra le sue numerose partecipazioni televisive, ricordiamo anche quelle in "Alex Strangelove" di Netflix e in "Younger" di TV Land nel 2018.