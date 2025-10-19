Task, cast della nuova serie crime thriller con Mark Ruffalo. FOTO

Task, il cast della nuova serie tv crime thriller con protagonista Mark Ruffalo. FOTO
In esclusiva su Sky e NOW dal 12 ottobre, la serie in sette episodi ambientata nella periferia operaia di Philadelphia che racconta la sfida tra un agente dell’FBI e un insospettabile padre di famiglia trascinato nel crimine ha un cast stellare. Dall’interprete del protagonista Tom Brandis, ossia il divo di Hollywood Ruffalo, fino a Emilia Jones nei panni di Maeve Prendergrast, scopriamo tutti gli attori e le attrici di quest’opera firmata dal creatore di Omicidio a Easttown
A cura di Camilla Sernagiotto