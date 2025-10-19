Task, cast della nuova serie crime thriller con Mark Ruffalo. FOTO

1/14 ©Webphoto

Task è la miniserie televisiva statunitense in esclusiva su Sky e NOW, ideata e scritta da Brad Ingelsby e diretta da Jeremiah Zagar e Salli Richardson-Whitfield. Ha come protagonisti Mark Ruffalo e Tom Pelphrey, accompagnati da altri interpreti da chapeau. ha debuttato il 7 settembre 2025 su HBO. Racconta le vicende di un’agente dell’FBI e di un padre di famiglia coinvolti in una serie di rapine nella periferia di Philadelphia. Scopriamo chi sono i nomi che arricchiscono il cast stellare di questo show.

Task, il nuovo crime thriller HBO con Mark Ruffalo da stasera su Sky e NOW