Task, la serie HBO con Mark Ruffalo da stasera su Sky e NOW

Dal creatore di Omicidio a Easttown, in esclusiva su Sky e NOW dal 12 ottobre, la serie in sette episodi è ambientata nella periferia operaia di Philadelphia e racconta la sfida tra un agente dell’FBI e un insospettabile padre di famiglia trascinato nel crimine
Un nuovo titolo di peso arricchisce il catalogo Sky e NOW. Dal 12 ottobre debutta in esclusiva Task, serie HBO firmata da Brad Ingelsby, già creatore dell’acclamato Omicidio a Easttown. A guidare il cast è Mark Ruffalo, candidato all’Oscar e vincitore di un Emmy, affiancato da Tom Pelphrey.
La trama: una sfida a due volti
La storia si sviluppa in sette episodi ambientati a Philadelphia. Tom Brandis (Ruffalo), agente dell’FBI segnato da una tragedia personale, viene incaricato di guidare una task force contro una serie di rapine violente. Dall’altra parte c’è Robbie Prendergrast (Pelphrey), un netturbino che sogna una vita migliore per la sua famiglia ma che, per scelte sbagliate, finisce nel mirino della legge e dei Dark Hearts, una temuta gang di motociclisti.
Approfondimento
TASK, il trailer del nuovo crime drama HBO con Ruffalo e Pelphrey
Famiglie spezzate, destini intrecciati
Il cuore di Task non è solo il conflitto tra giustizia e crimine, ma il dramma personale dei due protagonisti. Brandis e Prendergrast, pur su fronti opposti, condividono il bisogno disperato di salvare ciò che resta delle loro famiglie. Una corsa contro il tempo e contro se stessi, destinata a culminare in una collisione inevitabile.
Un cast corale di talento
Accanto a Ruffalo e Pelphrey, il cast vanta nomi come Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox e Martha Plimpton.
Dietro le quinte
Task è creata e scritta da Brad Ingelsby, anche showrunner della serie. Alla regia Jeremiah Zagar e Salli Richardson-Whitfield, mentre tra i produttori esecutivi figurano, oltre a Ingelsby, Mark Ruffalo, David Crockett, Ron Schmidt e il team wiip.