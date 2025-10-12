Task, la serie HBO con Mark Ruffalo da stasera su Sky e NOW

Dal creatore di Omicidio a Easttown, in esclusiva su Sky e NOW dal 12 ottobre, la serie in sette episodi è ambientata nella periferia operaia di Philadelphia e racconta la sfida tra un agente dell’FBI e un insospettabile padre di famiglia trascinato nel crimine

Un nuovo titolo di peso arricchisce il catalogo Sky e NOW. Dal 12 ottobre debutta in esclusiva Task, serie HBO firmata da Brad Ingelsby, già creatore dell’acclamato Omicidio a Easttown. A guidare il cast è Mark Ruffalo, candidato all’Oscar e vincitore di un Emmy, affiancato da Tom Pelphrey.

Famiglie spezzate, destini intrecciati

Il cuore di Task non è solo il conflitto tra giustizia e crimine, ma il dramma personale dei due protagonisti. Brandis e Prendergrast, pur su fronti opposti, condividono il bisogno disperato di salvare ciò che resta delle loro famiglie. Una corsa contro il tempo e contro se stessi, destinata a culminare in una collisione inevitabile.

Un cast corale di talento

Accanto a Ruffalo e Pelphrey, il cast vanta nomi come Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox e Martha Plimpton.

Dietro le quinte

Task è creata e scritta da Brad Ingelsby, anche showrunner della serie. Alla regia Jeremiah Zagar e Salli Richardson-Whitfield, mentre tra i produttori esecutivi figurano, oltre a Ingelsby, Mark Ruffalo, David Crockett, Ron Schmidt e il team wiip.