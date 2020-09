Un Volto due Destini, Mark Ruffalo si sdoppia su Sky

"Tu sei lui, e lui è te". "Penso che stai cercando di controllare le cose al di là delle tue capacita'". "Non puoi abbandonare le persone che ami". E' una meritatissima candidatura agli Emmy come migliore attore per una miniserie o film tv, quella ricevuta da un intenso e commovente Mark Ruffalo (The Avengers, Il caso Spotlight) che si sdoppia nel ruoli di due fratelli, nella miniserie in arrivo su Sky Atlantic Un volto, due destini - i know this much is true dal 22 settembre. Dove troveremo anche il nostro Marcello Fonte per la prima volta in un set internazionale (protagonista di Dogman di Matteo Garrone). Dal romanzo I Know This Much Is True di Wally Lamb (edito in Italia nel 1998 con Longanesi col titolo La notte e il giorno).