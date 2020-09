'Un volto, due destini', tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv

Dominick, imbianchino con un matrimonio fallito alle spalle e alla disperata ricerca della verità riguardo il suo vero padre, si è sempre occupato di lui, prima e soprattutto dopo la recente morte della madre, ed è determinato a farlo uscire. Ma non sarà per niente facile, neanche con l’aiuto della determinata Lisa Sheffer, l’assistente sociale incaricata del caso.

Three Rivers, Connecticut, primi anni Novanta. Dopo un breve periodo di relativa tranquillità e di relativo equilibrio, la vita dei fratelli Birdsey – un’esistenza costellata di piccole e grandi tragedie – viene nuovamente sconvolta dall’improvvisa decisione di Thomas di tagliarsi la mano destra durante un pomeriggio come tanti presso la biblioteca della città. A causa del gesto, l’uomo, che col suo “sacrificio” voleva solamente fare la volontà del Signore e scongiurare l’ennesima guerra (ndr, la Guerra del Golfo), viene incarcerato e rischia di non tornare mai più a casa, cioè presso l’istituto a cui è stato ammesso da ragazzo, all’esplodere della malattia.

Adattamento televisivo dell’omonimo romanzo del 1998 di Wally Lamb, Un volto, due destini (titolo originale I Know This Much Is True) è la storia di Dominick Birdsey e del fratello gemello Thomas, affetto da schizofrenia paranoide.

Mark Ruffalo interpreta i gemelli Thomas e Dominick Birdsey a inizio anni Novanta. Il primo è affetto da schizofrenia paranoide, il secondo ha passato praticamente tutta la sua vita a occuparsi del fratello. Una vera e propria sfida sia a livello attoriale che a livello fisico: Ruffalo, infatti, ha dovuto prima perdere e poi mettere su svariati chili.

Kathryn Hahn interpreta Dessa Constantine all'inizio degli anni Novanta. Dessa è l'ex moglie di Dominick. Il loro matrimonio è finito male, ma il legame che li unisce, anche a causa di Thomas, è ancora fortissimo.

John Procaccino interpreta Ray Birdsey sia nei flashback che nel presente della serie, dunque nei primi anni Novanta. Ray è il padre adottivo dei gemelli, un uomo che in passato non ha esitato a usare la violenza per ottenere disobbedienza. Non ha mai accettato veramente la malattia di Thomas, e anche con Dominick il rapporto è sempre stato problematico.

Melissa Leo interpreta Concettina Ipolita Tempesta, la madre dei gemelli (sia nei flashback che nel presente narrativo della serie). Figlia di un immigrato siciliano, Concettina cresce con un padre padrone, e finisce per sposarsi con un uomo tutto sommato molto simile a lui per certi versi. Decide di non rivelare ai figli l'identità del loro padre biologico, e si porta questo segreto nella tomba.

Rosie O'Donnell interpreta Lisa Sheffer, la combattiva assistente sociale a cui viene affidato Thomas all'inizio della serie. Il rapporto con Dominick, con cui è obbligata a interfacciarsi, non è facile, anche perché lui è molto emotivo e molto frustrato; nonostante ciò, Lisa fa tutto quanto in suo potere per aiutare entrambi i gemelli.

Michael Greyeyes interpreta Ralph Drinkwater nei primi anni Novanta. Ralph è un ex compagno di classe dei gemelli Birdsey, ma non è mai andato molto d'accordo con loro, specialmente con Dominick. Lavora come inserviente presso il carcere in cui viene rinchiuso Thomas all'inizio della serie.

Archie Panjabi interpreta la dottoressa Patel, la nuova psichiatra di Thomas all'inizio della serie. Sarà però di grande aiuto anche a Dominick, costretto ad affrontare i fantasmi del passato per poter aiutare il fratello.

Rob Huebel intepreta Leo nei primi anni Novanta. Leo è il miglior amico di Dominick dai tempi del college.

I (bravissimi) gemelli Donnie e Rocco Masihi nei panni dei gemelli Birdsey da bambini.

Philip Ettinger interpreta i gemelli Birdsey da ragazzi. Anche per lui, come per Ruffalo, si è trattato di una bella sfida attoriale...chili in più e in meno a parte!

Imogen Poots interpreta Joy, la ragazza di Dominick all'inizio della serie.

Juliette Lewis interpreta Nedra Frank, una traduttrice a cui si rivolge Thomas più o meno nel presente narrativo della serie.

Bruce Greenwood è il dottor Hume, il medico che ha in mano il futuro di Thomas. Ovviamente con Dominick i rapporti saranno a dir poco tesi!

Aisling Franciosi interpreta Dessa da ragazza.

Marcello Fonte interpreta Domenico Onofrio Tempesta, il padre di Concettina, dunque il nonno dei gemelli. Partito dalla Sicilia e giunto a Three Rivers, Connecticut, all'inizio del Novencento, il Signor Tempesta è un uomo piuttosto sui generis il cui comportamento, in qualche modo, influenzerà anche la vita dei nipoti.