Netflix cancella The Waterfront dopo una sola stagione

Non ci sarà una seconda stagione di The Waterfront, la serie poliziesca approdata su Netflix lo scorso 19 giugno (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Una decisione inattesa

Secondo quanto riportato da Deadline, il creatore Kevin Williamson avrebbe già informato il cast e l'intera troupe della decisione presa da Netflix. Una decisione arrivata a sopresa, considerato il successo che la serie tv - incentrata sulle vicende della famiglia Buckley - ha avuto: per cinque settimane, infatti, è stata nella Top 10 globale delle serie in lingua inglese. Un risultato, questo, superiore a quello di un'altra serie drammatica di recente uscita e già rinnovata, Ransom Canyon, che è rimasta nella Top 10 per quattro settimane.

The Waterfront ha inoltre ottenuto risultati significativamente migliori rispetto alle altre due serie drammatiche cancellate da Netflix nel 2025 dopo una sola stagione, Pulse e The Residence, rimaste nella Top 10 solamente quattro settimane. Tuttavia, nelle loro decisioni di rinnovo, i dirigenti della piattaforma si basano in genere sul rapporto performance/costi, tenendo conto anche di altri fattori, come i premi vinti, il passaparola sui social media e il tipo di pubblico che segue le serie. Fonti vicine alla produzione hanno dichiarato a Deadline che il tasso di completamento di The Waterfront è stato buono, ma non abbastanza alto da giustificare il rinnovo del titolo.