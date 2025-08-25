Esplora tutte le offerte Sky
Blade Runner 2099, la serie tv arriverà su Prime Video nel 2026

Serie TV
©Getty

stando a quanto rilanciato da Deadline, la serie tv, attualmente in fase di post-produzione, debutterà sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) nel 2026. Nessuna informazione sulla sinossi. Nel cast Michelle Yeoh e Hunter Schafer

Blade Runner 2099 debutterà su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) nel 2026. Come rilanciato da Deadline, la serie tv sarà il sequel del film Blade Runner 2049 uscito nel 2017 e vincitore di due statuette agli Academy Awards nelle categorie Miglior fotografia e Migliori effetti speciali. La produzione vedrà protagonista Michelle Yeoh.

blade runner 2099, cosa sappiamo sulla serie tv

Cresce l’attesa per Blade Runner 2099, la serie tv che proseguirà il racconto di Blade Runner 2049, sequel dell’iconico lavoro diretto da Ridley Scott. Stando a quanto rivelato recentemente, la produzione farà il suo debutto su Prime Video nel 2026. Protagonista Michelle Yeoh, al suo fianco Hunter Schafer, Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey e Daniel Rigby.

 

Nel cast anche Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke e Maurizio Lombardi. La serie tv, girata tra Barcellona e Praga, è attualmente in fase di post-produzione. Massimo riserbo sulla sinossi e sul numero di episodi.

Approfondimento

Sean Young compie 65 anni, non solo "Blade Runner": i film più famosi

A fine anno Michelle Yeoh tornerà sul grande schermo con il ruolo di Madame Morrible nell'attesa pellicola Wicked - Parte 2 con protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande (FOTO). Tra i lavori più noti dell’attrice ricordiamo La tigre e il dragone per la regia di Ang Lee.

 

Nel 2023 Michelle Yeoh ha vinto la statuetta come Miglior attrice protagonista agli Academy Awards e come Migliore attrice in un film commedia o musicale ai Golden Globe per il ruolo di Evelyn Quan Wang nella pellicola Everything Everywhere All at Once diretta da Daniel Kwan e Daniel Scheinert.

Approfondimento

Blade Runner 2099, nove nuovi attori nel cast della serie tv

Come riportato da Variety, Vernon Sanders, Head of global television for Amazon Studios, ha parlato della presenza di Ridley Scott (FOTO) in qualità di produttore della serie tv: “Blade Runner, diretto da Ridley Scott, è considerato uno dei più grandi e influenti film di fantascienza di tutti i tempi”. Sanders ha aggiunto: “Siamo onorati di poter presentare questa continuazione del franchise di Blade Runner". Infine, Vernon Sanders ha assicurato: "Blade Runner 2099 manterrà l'intelletto, i temi e lo spirito dei suoi predecessori cinematografici".

Yt/Getty/Webphoto

