Nel 2023 Zuria Vega ha interpretato Juana Manuela Bravo nella serie tv La vendetta delle Juana targata Netflix. Ecco la sinossi: “Cinque donne con voglie identiche sulla pelle decidono di svelare la verità sul loro passato, quindi scoprono una tragica trama di bugie intessuta da un potente politico”. Nel cast anche Renata Notni e Oka Giner

