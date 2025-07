Superman, in programma due spin-off destinati alla tv

Il rilancio dell'Uomo d'Acciaio firmato da James Gunn non si limita al grande schermo. Forte dei risultati positivi ottenuti al box office e del riscontro di critica, Warner Bros. avrebbe già avviato lo sviluppo di due spin-off destinati al piccolo schermo. La notizia, diffusa dal Wall Street Journal, suggerisce che il nuovo universo DCU prende sempre più forma a partire dal successo del film in sala

Dunque un nuovo universo narrativo sta per prendere vita.



L’identità segreta di Clark Kent non è certo una sorpresa per il pubblico, così come la sua storica relazione con Lois Lane e la rivalità con Lex Luthor. In Superman, James Gunn ha scelto David Corenswet per interpretare il protagonista, affiancato da Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois e Nicholas Hoult nei panni dell’iconico antagonista. Accanto a loro, figurano personaggi ricorrenti come Jimmy Olsen, interpretato da Skyler Gisondo, e Perry White, il caporedattore del Daily Planet interpretato da Wendell Pierce.

Ma l’universo narrativo che ruota attorno al supereroe kryptoniano è ben più ampio, e Superman sembra volerlo esplorare in tutte le sue potenzialità. Oltre ai protagonisti principali, il film ha introdotto diversi altri personaggi della DC, lasciando intuire la volontà di dare vita a una saga ramificata e articolata.

Dagli incassi al piccolo schermo: il progetto degli spin-off

Con oltre 23 milioni di dollari incassati nelle sole anteprime, un indice di gradimento del 95% su Rotten Tomatoes e un weekend d’esordio (11–13 luglio) che potrebbe sfiorare i 130 milioni di dollari, Superman ha aperto la strada a nuove opportunità produttive per Warner Bros. Secondo quanto trapelato, due dei personaggi secondari più apprezzati dal pubblico, Jimmy Olsen e Mister Terrific, saranno protagonisti di due progetti spin-off destinati alla televisione.

Skyler Gisondo e Edi Gathegi, rispettivamente nei ruoli del giovane fotografo e del brillante membro della Justice Gang, sono al centro di questa espansione. Una mossa che conferma l'intenzione dello studio di valorizzare figure che, pur non essendo centrali nel primo film, hanno già dimostrato di avere forte potenziale narrativo e carisma sullo schermo.

Il piano di rinnovamento del DCU secondo Gunn e Safran

L’idea di costruire un universo coeso e articolato rientra nella visione di James Gunn e Peter Safran, a capo della nuova strategia DCU. Il progetto include l’alternanza tra cinema, animazione e serie televisive, con l’obiettivo dichiarato di produrre ogni anno un film animato, due serie live-action e due animate.



In questo contesto, gli spin-off dedicati a Jimmy Olsen e Mister Terrific si inserirebbero come parte organica del piano di rinnovamento, senza escludere ulteriori sviluppi legati ad altri personaggi introdotti nel film, come Green Lantern, Hawkgirl, il supercane Krypto o Supergirl (Kara Zor-El). Al momento, secondo il Wall Street Journal, si tratterebbe ancora di progetti in fase embrionale, ma coerenti con la nuova rotta creativa tracciata da Gunn.

Tra Peacemaker, Lanterns e Paradise Lost: il futuro della DC secondo Gunn

La mole di lavoro di James Gunn resta comunque imponente. Il regista e showrunner è attualmente impegnato nella seconda stagione di Peacemaker, prodotta da DC Studios e Warner Bros. Television, la cui uscita è prevista per il 21 agosto. Parallelamente è in fase di post-produzione Lanterns, la serie con Kyle Chandler e Aaron Pierre, in arrivo nel 2026.



A questi titoli si aggiunge Paradise Lost, ambientata nello stesso universo del nuovo film su Wonder Woman, di cui Gunn ha parlato a Entertainment Weekly, definendone lo sviluppo "un processo lento, ma in corso". In quell'occasione ha anche rivelato l'esistenza di un'ulteriore serie TV in fase di ideazione, definita "la mia preferita" e per la quale spera in una realizzazione a breve termine.