La ventunenne diventata famosa per i sui ruoli televisivi è stata confermata come protagonista di una nuova storia thriller ideata da Daisy Haggard, che reciterà e dirigerà il titolo in arrivo prossimamente

Tra i prossimi progetti di Bella Ramsey c'è un nuovo ruolo da protagonista in una serie tv.

L'attrice britannica, che si è fatta apprezzare dal pubblico mondiale per i suoi personaggi nelle serie di culto Il Trono di Spade e, soprattutto, The Last of Us, sarà la star di una nuova serie televisiva prodotta nel Regno Unito da Channel 4.

Ramsey è stata scelta come personaggio principale di Maya, una nuova serie ideata, diretta e interpretata da Daisy Haggard, l'attrice inglese degli show Episodes e Back to Life.

In Maya, Haggard e Ramsey saranno una madre e una figlia in fuga da un passato complicato.

La trama di Maya, una serie thriller con Daisy Haggard Daisy Haggard, che già si era messa alla prova come scrittrice nella dark comedy Back to Life, trasmessa nel Regno Unito per due stagioni dal 2019 al 2021, passa dietro la macchina da presa con Maya, una nuova serie televisiva ideata dall'attrice, nella quale è stata coinvolta ufficialmente Bella Ramsey come protagonista.

Ramsey sarà Maya, il personaggio che dà il titolo allo show, una giovane ragazza che si trasferisce insieme a sua madre Anna (Haggard) in una cittadina della Scozia rurale per nascondersi dalle persone che le vogliono morte.

Anna e Maya sono entrate nel programma di protezione testimoni dopo essere state coinvolte in alcuni avvenimenti non meglio precisati dalla sinossi della serie diffusa dai media.

Oltre a faticare con la loro nuova vita, madre e figlia saranno impegnate a proteggersi perchè i sicari da cui erano sfuggite hanno ripreso a cercarle. Leggi anche Bella Ramsey, diagnosi di autismo durante le riprese di The Last of Us