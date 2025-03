Storia della mia famiglia, Netflix conferma la seconda stagione

Storia della mia famiglia avrà una seconda stagione, ormai è ufficiale.

Netflix ha confermato che la serie televisiva che ha conquistato i cuori di tantissimi spettatori avrà un secondo atto.

Si tratta della fortunata serie che vede protagonista Eduardo Scarpetta nei panni di Fausto. Dopo il grande successo dei primi episodi, che hanno conquistato il pubblico, la piattaforma di streaming ha annunciato il rinnovo della dramedy, una delle più apprezzate degli ultimi mesi. Con un mix di dramma e commedia, la serie tornerà con nuove emozioni e storie avvincenti che proseguiranno il viaggio dei protagonisti.

La prima stagione di Storia della mia famiglia ha debuttato su Netflix con sei episodi, ottenendo un riscontro entusiastico da parte del pubblico, per non dire proprio un trionfo pazzesco.

Con la conferma della seconda stagione, questa produzione si conferma come una delle serie più apprezzate del catalogo Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), pronta a riprendere il suo cammino con la stessa forza e il medesimo impatto emotivo che l’ha resa un successo. I fan non vedono l’ora di vedere come la storia di Fausto, dei suoi figli e dei suoi cari si svilupperà nelle nuove puntate.