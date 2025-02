Imma Tataranni, scontro tra Vanessa Scalera e Mariolina Venezia

Scoppia la polemica nella conferenza stampa della quarta stagione della serie tv Imma Tataranni – Sostituto procuratore . L’attrice Vanessa Scalera , che interpreta la protagonista, e la scrittrice Mariolina Venezia , che ha inventato il personaggio del procuratore lucano, non se le sono mandate a dire. “ Me la sono dimenticata , e mi scuso”, ha risposto Scalera alla domanda di una giornalista, che le ha chiesto se il mancato ringraziamento a Venezia durante il Festival di Sanremo (dove ha presentato la nuova stagione della serie) fosse stato il frutto dell’emozione o di altro. “Non ho problemi a dire che ho dimenticato il suo nome, e che da sempre ho un rapporto stretto con gli sceneggiatori. Mariolina ha scritto un personaggio straordinario. Ho letto i suoi libri, ma dialogo con chi scrive le stagioni”. Dopo aver preso la parola, Venezia ha però replicato: “Avendo creato un personaggio come Imma non posso che essere fan di tutti gli ingrati. Imma è una paladina dell’ingratitudine. Ringrazio Vanessa Scalera per la sua ingratitudine perché mi ha spesso dimenticata . Vanessa è una donna libera, al pari di Imma, e forse non è un caso che la interpreti”.

BOTTA E RISPOSTA

Venezia ha poi precisato: “Partecipo alla revisione dei soggetti e delle sceneggiature, senza avere potere decisionale. Ho scritto questo personaggio nel 2006 quando erano lontani i riflettori sulle donne, e ho avuto come obiettivo quello di tirare l’acqua al loro mulino. Nelle fiction le figure femminili di solito avevano la posizione ingrata di stare con uomini non attraenti che sceglievano invece donne bellissime e giovanissime. Ho creato un personaggio proiettato nel futuro. Imma non è particolarmente bella, è normale, ma crede in sé stessa grazie alla fiducia e al non compiacimento. Imma senza compiacere nessuno è piaciuta a tutti, al Nord e al Sud, e in altre parti del mondo. Questa donna svantaggiata perché donna, perché piccola e lucana, è riuscita a diventare l’emblema di chi crede in sé stessi”. Scalera ha allora detto la sua: “Ricordo l’ingratitudine di Mariolina durante la prima conferenza stampa di Imma Tataranni. Hai avuto un comportamento malmostoso. Ti ho sempre nominata nelle interviste. Io non ti devo nulla”.