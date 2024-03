Addio a Gigio Morra, attore di Un posto al sole e Imma Tataranni

Chi era Gigio Morra

Morra, volto iconico del teatro e del cinema italiano, aveva recitato in decine di film e serie tv di successo, conquistando il pubblico con la sua versatilità e il suo talento.

Nato a Napoli nel 1945, l'attore si era diplomato all'Accademia d'arte drammatica della città nel 1966. La sua formazione artistica era stata arricchita dal sodalizio decennale con Eduardo De Filippo, con cui aveva lavorato dal 1970 al 1980.Il suo esordio cinematografico risale al 1976 con "Marcia trionfale" di Marco Bellocchio, ma la fama arrivò soprattutto negli anni 2000, grazie a ruoli in film di successo come "Sogni d'oro" e "Il Sol dell'avvenire" di Nanni Moretti, "Bella addormentata" di Marco Bellocchio, "Qui rido io" di Mario Martone e "Pinocchio" di Matteo Garrone.Oltre al grande schermo, Morra era molto attivo anche in televisione, dove ha recitato in produzioni cult come "Un Posto al sole", "Imma Tataranni" e "Il commissario Montalbano". La sua poliedricità lo rendeva un attore completo, capace di spaziare dalla commedia al dramma con naturalezza. Il suo talento e la sua professionalità lo hanno reso uno dei caratteristi più amati del panorama italiano.