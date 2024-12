Harry e Meghan, il ritorno su Netflix

I riflettori si riaccendono sul Principe Harry e su Meghan Markle, che torneranno presto su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) con due nuovi progetti. Il 10 dicembre sulla piattaforma di streaming debutterà la docuserie Polo, prodotta dalla coppia e dedicata allo sport che riunisce cavalli, mazze e jet set. Lo stesso Principe, così come il padre Re Carlo e il fratello Principe William, ha una passione per la disciplina e partecipa spesso a partite di beneficenza. “Sicuramente è uno sport glamour. Oltre ad essere uno sport sexy. Ragazzi sudati e sporchi, che cavalcano”, dice nel trailer la madre del giovane giocatore Timmy Dutta. “È un onore fare qualsiasi cosa con lui. È un caro amico”, ha dichiarato a People Nacho Figueras, campione di polo e amico del reale, che ha partecipato alla serie. “Questo è un progetto più suo che mio. È un onore sapere che sono stato in grado di aiutarlo. Lo show non riguarda me e in realtà non riguarda nemmeno lui, ma abbiamo lavorato insieme molto duramente e siamo molto entusiasti del risultato”.