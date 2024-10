Media inglesi: “Harry e Meghan hanno comprato casa in Portogallo”

Harry e Meghan potrebbero diventare presto i vicini di casa della principessa Eugenie, figlia del principe Andrea, e del marito Jack Brooksbank. Secondo indiscrezioni diffuse dalla stampa britannica, i duchi di Sussex avrebbero acquistato una proprietà in Portogallo, più precisamente vicino a Melides, nella regione dell’Alentejo (a sud di Lisbona), per trascorrervi brevi periodi. Il colpo di fulmine per la zona sarebbe scattato lo scorso settembre quando il secondogenito di re Carlo (accompagnato dalla consorte) avrebbe trascorso alcuni giorni di villeggiatura ospite della cugina che divide il suo tempo tra Londra e il lussuoso resort lusitano CostaTerra Golf and Ocean Club, soprannominato “gli Hamptons d’Europa”.

Riavvicinamento alla royal family?

La notizia sembra dunque smentire i gossip dei tabloid britannici ostili ai Sussex sia su loro ipotetici problemi economici sia su un isolamento assoluto fra i Windsor (dopo lo strappo del 2020 dalla famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti). E smentirebbe soprattutto la ricorrente 'fake news' di fantomatici problemi di coppia tra Harry e Meghan. Non sono finora emersi dettagli sulla proprietà comprata dai Sussex che comunque si troverebbe nelle vicinanze di quella di Eugenie. Come previsto dalle norme portoghesi, con un investimento nel Paese Harry e Meghan potrebbero ricevere uno dei cosiddetti "visti d'oro", i permessi di soggiorno per i residenti vip e facoltosi. La nuova casa in Portogallo potrebbe, da questo punto di vista, rappresentare dunque una svolta. Non solo perché utile appoggio quando i Sussex tornano in Europa ma anche perché, data la distanza ravvicinata con il Regno Unito, potrebbe trasformarsi in un “gancio” per far riavvicinare i duchi alla royal family.