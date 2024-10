Il principe Harry a Londra senza Meghan Markle: ecco perché

Il principe Harry ritorna a Londra, questa volta senza Meghan Markle, per partecipare alla cerimonia di premiazione organizzata da WellChild, l'ente benefico che sostiene i bambini gravemente malati e le loro famiglie. Resta da vedere se ci sarà l’occasione per un incontro con il fratello William, dato che si dice che Kate lo stia incoraggiando a riconciliarsi. Tuttavia, molti dubitano di un riavvicinamento, soprattutto dopo che, al recente funerale dello zio, i due non si sono rivolti la parola.

L'evento

Il duca di Sussex ha preso parte all'annuale evento benefico di WellChild, di cui è testimonial da 15 anni. Questo ente nazionale fornisce un supporto cruciale attraverso una rete di infermieri e progetti dedicati alle famiglie di bambini con gravi patologie. Harry ha partecipato a un ricevimento per incontrare i vincitori di categoria e le loro famiglie, prima di unirsi agli ospiti per la cerimonia privata. Recentemente, a New York, ha espresso preoccupazione per l’impatto potenzialmente dannoso del cambiamento climatico e dei social media sui bambini, tra cui i suoi figli, Archie, di 5 anni, e Lilibet, di 3.