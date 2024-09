Harry festeggia i 40 anni. Senza Meghan

Londra - Il principe Harry compie 40 anni e festeggia. Solo. O meglio: non con la moglie Meghan e i figli, stando alle (velenose) indiscrezioni del The Sun. "Si godrà un fine settimana di vacanza con alcuni dei suoi amici più cari”" riporta il tabloid britannico. Non a Montecito, in California, dove rimarranno Meghan e i due figli della coppia: Archie, di 5 anni, e Lilibet di 3.

“Spare” di Meghan

Le indiscrezioni rispetto al compleanno seguono a stretto giro quelle che vorrebbero il secondogenito di Carlo sempre meno felice di stare negli Stati Uniti, dove si sentirebbe un pesce fuor d’acqua. Il duca di Sussex si sentirebbe anche messo in ombra dalla moglie, come avrebbe dimostrato il recente viaggio fatto dalla coppia in Colombia. Insomma, Harry sarebbe passato dall’essere lo “spare”, la scorta del fratello William, allo “spare” di Meghan.

La ripresa dei contatti in Inghilterra

Difficile, se non impossibile, in una ridda di voci accertare cosa sia vero. Di sicuro nel Regno Unito diverse testate sostengono che il principe si sia adoperato nell’ultimo anno per ravvivare la sua rete di amicizie e aiutanti inglesi per preparare un rientro nell’alveo familiare. La settimana scorsa Harry è, ad esempio, tornato in patria, per partecipare alla commemorazione dello zio, Lord Fellowes. A questo proposito, una fonte vicina alla sua cerchia ha dichiarato al Sun: "Harry si sente sempre più isolato in California, ed è per questo che ha ripreso i contatti con i vecchi amici a casa".

La freddezza di William

C’è infine un altro aspetto da tenere in considerazione: la freddezza con cui la famiglia reale sembra aver accolto gli ultimi tentativi di riconciliazione portati avanti da Harry. In particolar modo William non sembra disposto a perdonare il fratello dopo quanto dichiarato in interviste e nella sua autobiografia sulla famiglia in generale e su lui e sua moglie Kate in particolare.