Compleanno di re Carlo, lo scherzoso post di auguri di William e Kate

Quello di Carlo è stato un compleanno di lavoro, dedicato agli impegni pubblici, in uno dei periodi più difficili della sua vita, segnato dalla doppia diagnosi di cancro nella famiglia reale per lo stesso sovrano e per la nuora, la principessa Kate, e dalla loro successiva ripresa. Il Re ha trascorso la giornata in visita a due centri per la distribuzione del cibo in eccedenza a Londra e nel Merseyside (nella zona di Liverpool), che riforniscono banche alimentari, scuole e comunità all'interno del Coronation Food Project da lui patrocinato. Una giornata che non prevedeva particolari celebrazioni - tranne il saluto cerimoniale delle salve di cannone - trattandosi del compleanno anagrafico nella tradizione monarchica britannica: le feste ufficiali vengono destinate a una data diversa per un genetliaco simbolico di regola in giugno.

