Unspoken, la miniserie sulla guerra in Ucraina con Paul Wesley

La miniserie thriller Unspoken sulla guerra in Ucraina ha un protagonista: Paul Wesley, noto per aver recitato anche in The Vampire Diaries e in Star Trek: Strange New Worlds. Creata dallo scrittore polacco Filip Syczyński, che l’ha scritta con l’ucraina Zhanna Ozirna, la serie è ispirata ad eventi realmente accaduti ed è ambientata sullo sfondo dell’invasione russa dell’Ucraina. Racconta il viaggio di Paul (Wesley), un ex soldato diventato tassista in Polonia. Dopo aver ricevuto una chiamata disperata da sua moglie a Kiev il giorno dell’invasione, corre contro il tempo, attraversando i confini per portare la sua famiglia al sicuro in mezzo al caos e ad un terrore inimmaginabile. Al telefono, li guida attraverso un paesaggio di paura e violenza, intensificando il senso di urgenza mentre sono alle prese con la sopravvivenza di fronte a difficoltà insormontabili. La ricerca di Paul si svolge in un territorio devastato dalla guerra e tra le sue battaglie interiori di redenzione e resilienza. Il regista sarà David Straiton, che ha già diretto episodi di Magnum P.I., The Good Doctor e MacGyver e ha fatto molti viaggi di volontariato in Ucraina. La serie, una co-produzione tra Polonia, Ucraina, Germania e Stati Uniti, sarà girata principalmente in inglese con alcune parti in ucraino e in polacco. La produzione inizierà nell’Est Europa nell’inverno 2025-2026.