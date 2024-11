Outer Banks 4 Parte 2, il cast della seconda parte della 4° stagione

9/10 ©Webphoto

Carlacia Grant è Cleo, una ragazza grintosa e risoluta con un passato difficile, che si unisce al gruppo dei Pogues e diventa una preziosa alleata nelle loro avventure. Carlacia Grant è nata a New Haven, Connecticut, e ha vissuto anche per un periodo in Florida. Si è laureata alla Florida State University nel maggio 2023, ottenendo un Bachelor of Science in Media and Communication Studies. Ha iniziato a recitare a 13 anni, in una produzione de L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson