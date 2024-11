Orgoglio e Pregiudizio, Emma Corrin potrebbe essere la protagonista

L'attrice di The Crown, 28 anni, secondo il Sun sarebbe la favorita dalla sceneggiatrice Dolly Alderton per interpretare Elizabeth Bennet nell'imminente adattamento del romanzo del 1813 di Jane Austen.

Le parole del Sun

La sceneggiatura della serie, che è in fase di sviluppo iniziale presso Netflix, è stata scritta dall'autrice di Everything I Know About Love.

Nell'adattamento per il grande schermo, datato 2005, il ruolo di Dolly Alderton era stato affidato a Keira Knightley. "Dolly Alderton sta lavorando a una sceneggiatura di Orgoglio e pregiudizio per Netflix e pensa che Emma sarebbe perfetta per interpretare Elizabeth", avrebbe detto una fonte anonima al Sun. "Dolly è una grande fan del lavoro di Emma, ​​in particolare in The Crown, dove interpreta la principessa Diana. Inoltre è molto progressista e lungimirante, quindi pensa che avere una star non binaria nel ruolo sarebbe una mossa geniale".

Emma Corrin ha fatto coming out come non binaria nel 2021, dicendo che si sentiva "più vista" quando ci si riferiva a "loro". L'anno scorso, ha poi spiegato: "Non è un rifiuto della femminilità o della mascolinità: è una sorta di accettazione di entrambe. La mia esperienza su questa terra è stata femminile, fino a poco tempo fa, e amo ancora tutte quelle parti di me. Ma mi piacerebbe interpretare ruoli nuovi, non binari, maschili".

Secondo gli addetti ai lavori, Netflix si è convinta ad adattare Orgoglio e Pregiudizio dopo il successo di Persuasione (FOTO). Ma non è l'unico soggetto interessato alle vicende raccontate da Jane Austen. La BBC, ad esempio, sta lavorando a una serie in dieci parti, The Other Bennet Sister, incentrata sulla sorella di Elizabeth, Mary.