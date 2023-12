The Crown, la produttrice: “Il finale? Delicato e pieno di amore”

Serie TV

The Crown 6, le star celebrano il gran finale della serie a Londra

I volti vecchi e nuovi dello show sulla famiglia reale britannica si sono mescolati sul red carpet della Royal Festival Hall per dire addio alla serie televisiva che ha appassionato milioni di spettatori nel mondo. Elizabeth Debicki ed Emma Corrin, entrambe interpreti di Diana Spencer, hanno omaggiato la principessa del popolo con look da sera strepitosi che ricordano nello stile quelli indossati dall'indimenticabile ex moglie dell'attuale re A cura di Vittoria Romagnuolo

Il cast di The Crown 6 si è riunito a Londra, alla Royal Festival Hall, per l'anteprima mondiale degli ultimi sei episodi della stagione che saranno disponibili in streaming su Netflix dal 14 dicembre, visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now. Sul red carpet del prestigioso evento sono apparsi gli attori della stagione finale dello show e varie guest star che hanno interpretato i diversi personaggi nelle stagioni precedenti. L'evento è stato una grande festa

Gillian Anderson, Elizabeth Debicki, Khalid Abdalla ed Emma Corrin (in foto, da sinistra a destra), sono apparsi molto in sintonia nonostante abbiano lavorato in The Crown in stagioni ed epoche diverse. Anderson e Corrin, volti storici dello show, hanno appassionato i fan con le loro interpretazioni di Margaret Thatcher e Diana Spencer (quest'ultima, negli anni della giovinezza)