Rivals, la serie tratta dai romanzi di Jilly Cooper con David Tennant

L’adattamento del romanzo bestseller della serie Rutshire Chronicles ha come protagonista "Il Dottore" di Doctor Who. Segue le vicende della classe sociale d'élite di Londra negli anni '80, coinvolta in lotte di potere. Oltre a Tennant, il cast include anche Aidan Turner, Katherine Parkinson e Danny Dyer. La serie uscirà il 18 ottobre su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ in Italia. Scopriamo tutte le informazioni che si devono conoscere su questo attesissimo progetto

Potete guardare il trailer di Rivals nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Oltre ai sopracitati interpreti, saranno presenti nel cast in ruoli minori anche Bella Maclean, Oliver Chris e Victoria Smurfit, attori noti per serie come Sex Education, The Crown e Bloodlands. Altri membri del cast includono Nafessa Williams, Claire Rushbrook, Lisa McGrillis, Emily Atack, Rufus Jones, Luke Pasqualino e Catriona Chandler.

Questo show tv ha come protagonista David Tennant , la star di Doctor Who. Segue le vicende della classe sociale d'élite di Londra negli anni '80, coinvolta in lotte di potere. Oltre a Tennant, il cast include anche Aidan Turner, Katherine Parkinson e Danny Dyer. La serie uscirà il 18 ottobre su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ in Italia.

"Con alcuni dei migliori talenti attoriali che le isole britanniche hanno da offrire, non avrei potuto sognare un cast migliore. Non vedo l'ora di essere sul set e vederli dare vita ai personaggi che amo così tanto!”. E in effetti come darle torto? In Rivals, Alex Hassell interpreta il disinvolto e pericolosamente carismatico ex olimpionico e parlamentare conservatore. Hassell ha recitato in The Boys, Silent Witness, The Miniaturist ed era Metatron in His Dark Materials.

"Sono assolutamente incantata di poter annunciare il nostro cast stellare per Rivals”, ha affermato l'autrice Jilly Cooper, che è anche produttrice esecutiva della serie televisiva in arrivo in Italia su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Rivals fa parte della serie spicy composta da 10 libri di Jilly Cooper, Rutshire Chronicles, che segue i membri dell'élite sociale inglese, sempre in cerca di potere, mentre finiscono continuamente a letto gli uni con gli altri e combattono ferocemente per emergere.

approfondimento Doctor Who, la serie potrebbe non essere rinnovata

Elliot Hegarty dirige quattro episodi, Dee Doppant O'Leary due episodi, e Alexandra Brokoski ne dirige uno. Il lavoro più noto di Hegarty è la regia di due episodi della serie di successo su Apple TV+ Ted Lasso, mentre O'Leary ha lavorato come regista su progetti come The Crown e Bridgerton, oltre a dirigere cinque episodi di The Split.

Tennant, il mitico Dottore

Il protagonista della serie è David Tennant, un attore che non si può fare a meno di associare al suo ruolo de Il Dottore nella mitica serie televisiva Doctor Who. Tuttavia Tennant ha partecipato anche a molti altri progetti nel corso della sua lunga e brillante carriera. Di recente, per esempio, ha prestato la voce per la versione originale di due serie animate, Young Jedi Adventures (dove Tennant interpreta l’ugola del personaggio di Huyang) e Moon Girl and Devil Dinosaur (dove le sue corde vocali si calano invece nel ruolo di Franklin). Ha anche doppiato Huyang nella versione originale della serie Ahsoka su Disney+ e ha prestato la voce a Pa MacWeldon in un episodio de I Simpson.

David Tennant può anche essere visto nel ruolo di Don nella serie originale Netflix The Sandman, ed è noto anche per aver interpretato il villain Kilgrave nella serie Marvel di Netflix Jessica Jones. Prossimamente, lo vedremo in Rivals e in tanti altri progetti (come Standing By, The Thursday Murder Club e la terza e ultima stagione di Good Omens).