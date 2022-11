Inside Man, trama e cast della miniserie Netflix con David Tennant

In quattro episodi, la nuova creatura di Steven Moffat (Doctor Who, Sherlock) riflette su quanto sia sottile il confine tra un’esistenza tranquilla e una macchiata per sempre da un crimine. Inside Man utilizza un grande cast di attori, tra cui Stanley Tucci, per raccontare una storia che ha volutamente molti piani di lettura diversi

Steven Moffat è l’uomo dietro alcune delle migliori serie britanniche uscite di recente, dall’ultimo Doctor Who passando per Sherlock e Dracula. Qualunque genere o personaggio iconico, passato attraverso la sua lente, si evolve in qualcosa di personale e unico. Inside Man, sebbene sia una miniserie condensata in sole quattro ore, è se possibile un progetto ancora più ambizioso. È difficile anche incasellare in un genere questo esperimento, che mischia il dramma al thriller senza disdegnare un certo humor nero e che ci porta a fare i conti con noi stessi.

Guida intergalattica per fatalisti

Moffat ha costruito un cubo di Rubik, un rompicapo in cui è anche piacevole scervellarsi, scomponendo la sua storia in due linee narrative che a metà diventano quasi tre (grazie a un personaggio messo lì quasi apposta a fare da raccordo). Non è una serie credibile Inside Man e forse non punta neanche ad esserlo, visto che uno dei protagonisti (Tucci) è una specie di investigatore che prova a risolvere cold case pur trovandosi contemporaneamente nel braccio della morte. Eppure, nonostante le idiosincrasie, anche questa creatura di Netflix convince lo spettatore a sospendere l’incredulità. Questo perché anche l’azione più a prima vista senza senso serve alla fine per raccontare quanto l’essere umano agisca a volte senza logica, mettendo in pericolo lui stesso e chi gli sta intorno.

I personaggi principali di Inside Man sono persone normali e proprio per questo il loro essere invischiati tutti in qualche modo in un omicidio finisce per renderli dei funzionali archetipi alla resa dei conti: il prete di provincia di David Tennant, il condannato a morte in cerca di redenzione Tucci e la reporter Beth ( portata sullo schermo da Lydia West) ricordano tutti quanto in fondo basti poco per restare invischiati in situazioni torbide.