Ghostbusters, via libera di Netflix alla serie animata

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha dato il via libera alla serie animata in 3D Ghostbusters, che era stata annunciata per la prima volta nel 2022. Come riporta in esclusiva Variety, finora i dettagli della trama non sono noti, ma alcune fonti hanno rivelato che la serie sarà in linea con gli ultimi film del franchise. Elliott Kalan sarà sceneggiatore e produttore esecutivo, mentre gli altri produttori esecutivi saranno Jason Reitman e Gil Kenan, che hanno recentemente co-scritto i live-action Ghostbusters: Legacy (2021) e Ghostbusters: Minaccia glaciale (2024), rispettivamente diretti dal primo e dal secondo.