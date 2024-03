Festa del papà, da This is Us a Stranger Things i padri delle serie TV

19/25 ©Webphoto

Abbastanza simile al padre della serie La vita secondo Jim, c’è Michael, personaggio di un’altra serie TV: Tutto in famiglia. Anche lui è molto simpatico, pasticcione, ironico e combina-guai, spesso fonte di grattacapi per sua moglie esattamente come lo sono i loro figli. Tuttavia Michael è un ottimo genitore, come non manca mai di dimostrare in ogni episodio della sitcom. Trova infatti sempre il modo per far capire ai figli dove e come hanno sbagliato, oltre a consigliarli su come rimediare. Damon Wayans interpreta Michael Kyle