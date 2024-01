Griselda, il figlio della boss contro la serie tv

Arrivano critiche a Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che ha prodotto lo show di Jeremy Dick con la rappresentazione della narcotrafficante, interpretata dall’attrice Sofia Vergara. A non essere d’accordo con quel ritratto è il figlio della vera Griselda Blanco. A differenza sua, molti critici elogiano invece questainterpretazione della diva della serie Modern Family. Ma ciò che a Michael Corleone Blanco non sta bene è che abbiano reso sua mamma “brutta”



La piattaforma di streaming viene criticata dal figlio della vera Griselda Blanco per aver prodotto lo show di Jeremy Dick con la rappresentazione della narcotrafficante, interpretata per l’occasione dall’attrice Sofia Vergara. A non essere d’accordo con quel ritratto per adesso è soltanto il figlio della vera Griselda, perché, a differenza sua, moltissimi critici elogiano questa nuova interpretazione della diva resa celebre dal ruolo di Gloria nella serie Modern Family. Invece Michael Corleone Blanco, com’era prevedibile, non ci sta: non è affatto contento della rappresentazione che è stata fatta di sua mamma. Ma non è come sembra: ciò che a Michael Corleone Blanco non sta bene è che… abbiano reso sua mamma “brutta”.



Parlando della serie di Netflix con il Daily Mail, Blanco ha affrontato la questione della trasformazione di Vergara per calarsi nel ruolo di sua madre. Ha criticato come all’attrice siano state applicate protesi facciali - un processo che richiedeva circa due ore nei giorni di ripresa, quindi qualcosa a cui la produzione teneva particolarmente - trovando offensivo che la gente definisse questa trasformazione come "brutta" per Vergara, un abbrutimento dell’attrice insomma.



Il figlio di Griselda: “Il fatto che la chiamino 'brutta' mi offende davvero" Il figlio della vera Griselda ha detto che c'è stata una concezione errata dell'aspetto di sua madre basata su immagini scattate dopo decenni di prigione, sottolineando quanto in realtà fosse bella prima della detenzione, in particolare negli anni della giovinezza. "Mi madre era una donna bellissima ed è pazzesco che molte persone dicano: 'No, devi sembrare più come una tossicodipendente’…”, queste le parole del figlio di Griselda Blanco, riportate in esclusiva dal Daily Mail. “Il fatto che la chiamino 'brutta' mi offende davvero", ha aggiunto Michael Blanco, suggerendo che il suo libro sulla storia di Griselda racconta la vera storia.

Michael Corleone Blanco: "Le persone vedono le foto segnaletiche e giudicano solo da quelle” Al Daily Mail, Michael Corleone Blanco ha spiegato il suo punto di vista, dicendo quel che segue:"Le persone vedono le foto segnaletiche e giudicano solo da quelle. Ma quando leggerete il mio libro, vedrete che mia madre veniva chiamata ‘bambola di porcellana’ durante gli anni della sua giovinezza". E prosegue affermando: "Sindaci, governatori e politici di diversi Paesi cercavano di corteggiare mia madre... anche qui negli Stati Uniti. Lei era un fiore all'occhiello”.

Il figlio di Griselda Blanco ha continuato dicendo: "È sempre stata una donna bellissima. Ovviamente 26 anni di prigione invecchiano inevitabilmente una persona. E mia madre era così abituata alle coccole e alla sua cura... Non era una santa, ma vi dirò una cosa... mia madre era una stella e una regina”, ha aggiunto Michael Corleone Blanco.

La famiglia Blanco è contrariata perché non è stata consultata per la serie TV Giorni prima della première di Griselda, la famiglia della Griselda Blanco messa a titolo aveva presentato una causa legale, chiedendo che la distribuzione dello show venisse bloccata.

Nella causa si sostiene che i dettagli sulla serie siano stati presi, senza permesso, da interviste private che il figlio Michael aveva fatto come parte dei suoi piani per fare raccontare la storia di sua madre. Michael Blanco adesso sta condividendo ulteriori informazioni su quanto sarebbe accaduto, sostenendo che la sua famiglia si è effettivamente incontrata con Netflix, ma soltanto per essere informata che non sarebbero stati inclusi. Michael Corleone Blanco ha detto che questo è stato "sprezzante" e non qualcosa che Netflix avrebbe ottenuto in “concessione" se la vera Griselda fosse ancora viva.

Il figlio: “Sono stati irrispettosi e hanno prodotto il progetto Griselda da soli, per guadagno commerciale” "Abbiamo ricevuto un invito per sederci con loro solo per dirci che non c'era spazio nel progetto", ha detto Michael Blanco durante la recente intervista rilasciata al Daily Mail. "Sofia Vergara e i creatori di Netflix sono stati irrispettosi e hanno prodotto questo progetto, Griselda, da soli e solamente per guadagno commerciale, senza dettagli chiave da parte della famiglia Blanco”, spiega il figlio della boss ritratta da questo show. “Tutto quello che posso dire è che se mia madre fosse viva, non se l'avrebbero cavata così”, aggiunge Michael Blanco. E, stavolta rivolto a Vergara, aggiunge la seguente aspra critica: “È una vera mazzata sapere che veniamo dalla stessa terra, che veniamo dalla stessa cultura”. Prosegue dicendo: "Indipendentemente da tutto, devi rispettare mia madre abbastanza da cercare il parere del figlio più giovane, il suo migliore amico che la visitava cinque volte a settimana durante i suoi 23 anni di carcere”, sottolinea Michael Corleone Blanco. “Non è solo uno schiaffo in faccia a me: è anche uno schiaffo in faccia ai miei antenati fare una cosa del genere. Non importa dove ti trovi ora, o quanto ormai sei dentro all’elite: è così che si fa in Colombia”, aggiunge il figlio di Griselda Blanco.

La serie televisiva racconta la storia della celebre boss del narcotraffico colombiano

Griselda è disponibile dal 25 gennaio 2024 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La serie televisiva è ispirata alla vita dell’imprenditrice colombiana Griselda Blanco, donna d’affari scaltra e ambiziosa da un lato e madre affettuosa dall’altro. Griselda ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. La donna (che non è più in vita) mescolava un mix letale di insospettabile ferocia e fascino. Grazie a questi ingredienti della sua micidiale ricetta, è riuscita a tenere in pugno business e famiglia, guadagnandosi il soprannome di “Madrina”. approfondimento Forbes, la classifica delle attrici più pagate: Sofia Vergara in cima

La showrunner e sceneggiatrice è Ingrid Escajeda. Sofia Vergara è interprete e produttrice esecutiva Ingrid Escajeda è la showrunner della serie. Ha anche firmato la sceneggiatura in collaborazione con Eric Newman, Doug Miro, Carlo Bernard e Andrés Baiz. Quest’ultimo ha pure diretto tutti gli episodi dello show, mentre Sofia Vergara è anche accreditata come produttrice esecutiva. Nel cast sono presenti Sofia Vergara nei panni dell’omonima protagonista, Alberto Guerra, Vanessa Ferlito, Alberto Ammann, Christian Tappan, Diego Trujillo, Paulina Davila, Gabriel Sloyer, Juliana Aidén Martinez, Martin Rodriguez e José Zúñiga. approfondimento Sofia Vergara festeggia 48 anni: le foto dell’attrice