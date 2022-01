Griselda, 1° immagine di Sofia Vergara nei panni della boss dei narcos

Era stata precedentemente interpretata da Catherine Zeta-Jones nel film Cocaine Godmother del 2017. Nel 2016, invece, era stato annunciato un film per la TV targato HBO in cui a interpretare Griselda Blanco avrebbe dovuto essere Jennifer Lopez. La diva compariva anche nel ruolo di produttrice del progetto, con la sua Nuyorican Productions, tuttavia a oggi quel film non è ancora uscito. Sofia Vergara lavora a questo progetto da 8 anni, in sinergia con il produttore esecutivo Luis Balaguer. All’inizio i due svilupparono lo show presso Latin World Entertainment ma poi la serie si è trasferita a casa Netflix. Andrés Baiz dirige tutti e sei gli episodi mentre Ingrid Escajeda e Doug Miro sono gli showrunner. Miro, il regista Baiz, Eric Newman e Carlo Bernard – che hanno lavorato a Narcos – sono anche produttori esecutivi.

Il cast



approfondimento

Forbes, la classifica delle attrici più pagate: Sofia Vergara in cima

Netflix ha da poco annunciato ben dieci nuove aggiunte al cast.



Oltre a Sofia Vergara, ci sarà Alberto Guerra (Narcos: Messico) nel ruolo di Dario, Vanessa Ferlito (NCIS: New Orleans) nella parte di Isabel, Alberto Ammann (Narcos) come Alberto Bravo, Christian Tappan (The Great Heist) nei panni di Arturo, Diego Trujillo (Metastasis) alias German Panesso, Paulina Davila (Luis Miguel) come Carmen, Gabriel Sloyer (Narcos) nel ruolo di Diaz, Juliana Aidén Martinez (Blacklist) nella parte di June, Martin Rodriguez (Detrás de la verdad) come Rivi e José Zúñiga (L'assassinio di Gianni Versace: American Crime Story) nella parte di Amilcar.



Di seguito potete vedere la prima immagine di Sofia Vergara nei panni di Griselda Blanco sul set della serie televisiva di Netflix Griselda: