Griselda, Sofia Vergara attrice nella nuova serie Netflix

Stando a quanto riportato da Comicbook, l’artista interpreterà la celebre criminale per Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Sofia Vergara e Joe Manganiello in vacanza in Italia

Eric Newman ha rivelato: “Per anni Griselda Blanco è stato un progetto che Sofia ha avuto a cuore, siamo grati che lei e i suoi partner di LatinWe abbiano scelto noi per aiutarla a raccontare quella storia".

Infine, nessuna notizia per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, non resta quindi che attendere per conoscere tutti gli sviluppi in merito.