Christian è il personaggio interpretato da Vittorio Magazzù. Anni prima, in discoteca, è rimasto coinvolto in una rapina durante la quale ha riportato gravissime lesioni alla schiena. Quando le luci della discoteca si sono riaccese, Christian si è ritrovato a terra, in un lago di sangue. È stato colpito alla schiena e presto le sue paure sono diventate purtroppo certezze: ha scoperto che non avrebbe mai più potuto camminare