L’ultima puntata de Le Iene, andata in onda martedì 16 gennaio, ha regalato un monologo toccante. A recitarlo, l’attrice e modella Chiara Bordi. Quando aveva 13 anni, a Chiara è stata amputata una gamba per via di un incidente. “Io ho accettato il mio corpo, ma spesso sono stati gli altri a mettermi i bastoni fra le ruote”; ha detto. “Come se utilizzare una protesi fosse una condanna e non semplicemente un altro modo per muoversi nel mondo”

